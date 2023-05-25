Samsun Çarşamba Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin 570. yıl dönümünde tarihçi-yazar Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı, "İstanbul’un Fethi, Fatih ve Ayasofya" adlı program ile vatandaşlarla buluşuyor.

Çarşamba Belediyesi, çağ kapatıp çağ açan, Hazreti Muhammed’in övgüsüne mazhar olan Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinin 570. yıl dönümünde tarihçi-yazar Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı, "İstanbul’un Fethi, Fatih ve Ayasofya" başlıklı program düzenliyor. Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Fatih Monografisi" kitabının tanıtım ve dağıtımının da yapılacağı program 29 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Kutlu zaferi konuşacağız”

Program hakkında konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Dünya tarihinin akışını değiştiren, çağ kapatıp çağ açan, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in(Sallelahu aleyhi ve sellem) müjdesine mazhar olan İstanbul; 570 yıl önce 29 Mayıs’ta Fatih Sultan Mehmed’in kumandasındaki Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Biz de İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı, ’İstanbul’un Fethi, Fatih ve Ayasofya’ adlı program ile hemşehrilerimizle buluşacak, bu kutlu zaferi konuşacağız. Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerimizin hazırladığı ‘Fatih Monografisi’ kitabının da tanıtımı ve dağıtımı yapılacak. Fatih Sultan Mehmed, hem askeri hem de siyasi bir hükümdar olarak çağının yetiştirdiği en önemli kişidir. Gençlerimizin, çocuklarımızın tarihimizin akışını değiştiren, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmed Han’ı, İstanbul’un Fethi’ni merak etmeleri, düşünmeleri, yazmaları, okumaları çok değerli. Bu kapsamda ortaya çıkardıkları eseri de çok kıymetli buluyorum. Tüm hemşehrilerimizi, 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 20.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’mizde gerçekleşecek programımıza davet ediyorum” dedi.