Samsun Çarşamba Belediyesi, imar ve yapı ruhsatı süreçlerini E-Belge Platformu ile dijital ortama taşıyor.

Çarşamba Belediyesi hayata geçirdiği E-Belge Platformu ile mimar, mühendis ve yapı denetim firmalarının belediyeye gelmeden; zaman, dosya, proje çıktısından tasarruf etmesini ve belgelerin elektronik ortamda imzalanmasını sağlıyor.

Yenilikçi hizmetleri ile vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya, belediye hizmetlerinde dijital dünyaya uyum sağlamaya devam eden Çarşamba Belediyesi, E-Belge Platformu ile vatandaşların imar durum belgesi ve plankote (E-Çap), yapı ruhsatı (E-Ruhsat), yapı denetim ve iskan (E-İskan) başvuru süreçlerini tek bir platformda dijital mecraya taşıdı. İmar durumu, plankote, ruhsat, yapı denetim ve iskan süreçleri için geliştirilen E-Belge Platformu ile tüm süreçler dijital ortamda takip edilebilecek. İmar durumu ve yapı ruhsatı başvurularını belediyeye gelerek yazılı olarak yapan vatandaşlar artık belediyeye gelmeden işlemlerini internet üzerinden çok daha hızlı bir şekilde yapabilecek. E-Belge Platformu tanıtım toplantısını, proje ortağı bir firma ile birlikte gerçekleştiren Çarşamba Belediyesi yetkilileri, programa katılanlara dijital süreci tanıtarak sorularını cevapladı.

Sistemin amacı çağa ayak uydurmak

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Dijital çağın gerekliliklerine uyarak Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2021 yılında Kent Otomasyon Sistemi (KEOS) hayata geçirildi. Özel bir firmadan alınan hizmetle elinde internet imkanı olan herkes kendi parseli ile ilgili yapılaşma koşulu, imar nizamı, yollar, şuyulu olması, kısıtlı olması, kırsalda ise yerleşik alan ve benzeri konularda belediyemize hiç uğramadan bilgi sahibi olabilmektedir. Yine bu yıl hayata geçirdiğimiz E-ÇAP ile imar durumu ve plankote başvuruları on-line olarak alınmaya başladı. Tamamen elektronik imzalanma süreci ile yapılan bu sistemde vatandaşlarımız belediyeye gelmeden resmi, e-imzalı imar durumu ve plankote belgelerini alabilmekte. E-Ruhsat süreci de tamamlanarak devreye alındı. Proje müellifleri hem zamandan tasarruf edecekler hem de çıktı, kağıt masrafından kurutulmuş olacaklar. Ayrıca ’projem imzalanmadı, belediye projeme bakmadı, ruhsatım 3 aydır bekliyor’ gibi gereksiz dedikodulara son verilecek proje inceleme sürecinin her aşaması parsel sahibine, proje müellifine, yapı denetime, müteahhite SMS olarak gönderilecektir. Biz, Çarşamba Belediyesi olarak hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştırmak, zamandan tasarruf etmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmara dair tüm başvuruların bir tıkla gerçekleştirilmesine imkan sağladık” diye konuştu.

Projem ne oldu sorusu tarih oluyor

Programa katılanlara sistemi tanıtan özel firma Yöneticisi Fatih Demir, “E-Belge Platformumuzda E-Çap, E-İskan, E-Ruhsat şeklinde 3 uygulamamız var. İmar durum belgesinin alınmasından, iskan belgesinin teslimine kadarki tüm süreçlerin aslında bu ortam üzerinden, dijital olarak takip edilmesi, takip edilen bu sistemden de aslında ruhsat ve iskan tüm süreçlere dahil olan paydaşların haberdar olmasını istiyoruz. Biz burada belediyemizin şeffaflık vizyonundan da yola çıkarak tüm paydaşları tüm aşamalarla ilgili bilgilendirmek istiyoruz. ’Projem ne oldu, eksik var mı’ gibi tüm soruları ve sizleri bilgilendirmek hem belediyeye geliş gidişleri azaltmak, bunun size ekonomik ve zamansal faydaları illaki olacaktır hem de proje süreçlerini tamamen dijital ortamda kayıt altında tutmak istiyoruz. Bir proje sürecinde, bir ruhsat sürecinde örnek vermek gerekirse baştan sona ne kadar bir süre geçmiş, ne kadarı kimde geçmiş, bunun finalde karnesini çıkarmak için de aslında bir takip sistemi kurmuş oluyoruz. Burada iletişimsizlikten kaynaklı yanlış veri aktarımlarının da şeffaflık ilkesiyle attığımız SMS ve maillerle de tüm paydaşları bilgilendirerek geçmek istiyoruz. Platform belediyemizin halihazırda var olan Kent Rehberi Sistemi üzerine kurulu. Bu sisteme e-devlet şifresi ile proje müellifleri giriş yapabiliyor, proje süreçleri ile ilgili arsa sahibi, müteahhiti ve yapı denetim firmasına her aşamada bilgiler SMS olarak gidiyor” şeklinde konuştu.