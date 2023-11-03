Samsun Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Herkes İçin Spor’ etkinliği büyük ilgi gördü.

Çarşamba Gençlik Merkezi ile Çarşamba Yurt Müdürlüğü öğrencilerinin de katıldığı ‘Herkes İçin Spor’ etkinliği, Kürtün Mahallesi İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirildi. Herkes İçin Spor etkinliğinin; spor ve egzersizin önemini vurgulamak ve geniş kitlelere hitap etmek amacıyla düzenlendiğini belirten Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, “Organizasyon; sporun yaş, cinsiyet veya yetenek gözetmeksizin herkes için erişilebilir olmasını amaçlıyor. Bugün de Kürtün İlk ve Ortaokulunda bunu gerçekleştirdik. Bu bağlamda idarecilerimize, öğretmenlerimize, okul öğrencilerimize, Çarşamba Gençlik Merkezi ile Çarşamba Yurt Müdürlüğünden katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca desteklerinden dolayı Çarşamba Belediye Başkanı Av.Halit Doğan’a, Kürtün Mahalle Muhtarı Özkan Yıldırım’a teşekkür ederim” dedi.

Etkinlik kapsamında okuldaki tüm öğrenciler; spor parkuru oyunları, matrak oyunu, halat çekme yarışı, lobut devirme oyunu, çuval yarışı ve yüz boyama gibi birçok aktiviteye katıldı.