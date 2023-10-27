Samsun’un Çarşamba ilçesinde "Soykırıma Hayır, Filistin’e Destek Yürüyüşü" düzenlendi.

Çarşamba Belediyesi tarafından organize edilen yürüyüşte sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya geldi. "Soykırıma Hayır, Filistin’e Destek Yürüyüşü"nde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, basın bildirisi okundu. Etkinliğin basın bildirisini okuyan Çarşamba İmam Hatip Lisesi Müdürü Sezai Dikmen, “Bugün burada, Filistin halkına olan desteğimizi göstermek ve dünya genelinde Filistin’in özgürlüğüne destek olmak için bir araya geldik. Filistin’deki insanların haklarına saygı göstermeli ve onların yanında olmalıyız çocuklar uyurken susulur ölürken değil. Bugün Filistin’de Kudüs’te ve Mescid-i Aksa’da Müslümanların inancı ve kutsalları Siyonist işgalcilerin postallarıyla çiğnenmektedir. İsrail bizim için bir devlet değildir, bir terör örgütüdür. İsrailli bakanlar, ’Gazze’ye elektrik, su ve yakıt verilmeyecek, insanlarla değil hayvanlarla savaşıyoruz’ derken biz asla devlet demeyeceğiz” dedi.

Yürüyüş, Çarşamba Belediye Meydanı’ndan başlayarak Belediye Medyanı, Tarihi Köprü, Zübeyde Hanım Meydanı, Sarıcalı Mahallesi rotasında devam etti ve Abdullah Paşa Meydanı’nda sona erdi. Katılımcılar, etkinlik boyunca Filistin halkına destek mesajlarını taşıdılar ve bilinç oluşturmayı amaçladılar.

Yürüyüş, Abdullah Paşa Meydanı’nda Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun tarafından edilen duaları ve katılımcıların sloganları eşliğinde son buldu.