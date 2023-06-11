Samsun’da Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen “Destekleme ve Yetiştirme Kursları” son buldu.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının sona erdiğini, kurslara 300’e yakın öğrenci katıldığını ve şuanda seri bir şekilde deneme çözdüklerini söyledi. Müdür Şahin “Şimdi üniversite sınavları 17-18 Haziran tarihlerinde olacaktır. Kurslarımız Atatürk Ortaokulun eski binasında başlamıştı ama orası güçlendirilme çalışmalarına girince kursumuzu Cemil Meriç İlkokulunun en üst katı bize tahsis edildi. 300’ü aşkın öğrenci ile başladı kursumuz. Yani kurslarımıza büyük oranda katılım sağlandı. Şuana kadar Çarşamba Belediyemizce temin edilen 40 adet deneme yapıldı. Şimdi ise seri denemelere geçti öğretmenlerimiz, öğrencilerimize sınav tarihine kadar her gün bir tane olmak üzere deneme yapılacak ve böylece toplam 50 adet deneme sınavı ile kursumuz tamamlanacak. İnşallah öğrencilerimizden yüksek başarılar bekliyoruz. Gecen senen yüzde 51 sonuç aldık bu sene bu sonucu, bu başarıyı daha da yükseğe çıkaracağız diye düşünüyorum. Tüm YKS’ye girecek öğrencilere başarılar dilerim” dedi.