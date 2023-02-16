Çarşamba Belediyesi, Mirac Kandili Özel Programı ile depremde vefat eden vatandaşları dualar ile anacak.

Çarşamba Belediyesi, Mirac Kandili Özel Programı ile depremde vefat eden vatandaşları dualar ile anacak.

17 Şubat Cuma günü, Abdullah Paşa Cami’nde akşam namazı sonrası başlayacak programda; İstanbul hafız ve mevlithanlarından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualar yer alacak.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Çarşamba Belediyesi’nin düzenleyeceği ‘Mirac Kandili Özel Programı’nda depremde vefat edenleri dualar ile anılacak. Abdullah Paşa Cami’nde akşam ezanı sonrası düzenlenecek kandil programında; Türk tasavvuf müziği sanatçısı Mehmet Kemiksiz, Şişli Mecidiyeköy Merkez Cami Baş İmam Hatibi Ali Derman, Üsküdar Valide-i Cesid Cami Müezzini Ahmet Uzunoğlu, Üsküdar Büyük Çamlıca Cami Müezzin-Kayyım Hüseyin Akbulut, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Cami İmam Hatibi Ramazan Kutlu ve Ümraniye Cevher Ağa Cami Müezzini İdris Erdem yer alacak. İstanbul hafız ve mevlithanlarından Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve dualar, depremden etkilenenler için okunacak.

“Allah ülkemizi tüm felaketlerden korusun”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Ülkemiz ne yazık ki son zamanlarda zor günler geçiyor. Asrın felaketinden binlerce insanımız etkilendi, vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti, evlerinden olan binlerce insanımız var. Hepimiz çok üzgünüz, bugünleri de el ele vererek birlikte atlatacağız bunun da farkındayız. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun. Peygamber Efendimizin, Rabb’imizin huzuruna Mirac’a yükseldiği mübarek gecede; ellerimiz depremden etkilenen kardeşlerimiz ve vefat eden canlarımız için dualarda buluşacağız. Çok değerli isimler bizimle olacak. İstanbul hafız ve mevlithanlarından Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlit kaside, ilahiler ve dualar hemşehrilerimizle buluşacak. Miraç Kandili Özel Programımıza tüm hemşehrilerimizi bekleriz” dedi.