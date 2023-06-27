Kurban Bayramı münasebetiyle Çarşamba protokolü bayramlaşma programında bir araya geldi.

Çarşamba’da bir restoranda gerçekleştirilen programda ilçe protokolü bayramlaştı. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mülki ve idari amirler, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen bayramlaşma programında, Kurban Bayramı tebrik edildi.

Bayramlaşma sonrası ikramlar ile program son buldu.