Samsun Çarşamba Belediyesi ‘Açık Hava Yaz Akşamları’ ile Tarihi Çarşamba Evi’nde vatandaşlarla buluşuyor.

Çarşamba Belediyesi kültür sanat programları ile vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Tarihi Çarşamba Evi’nde gerçekleşen ‘Açık Hava Yaz Akşamları’nda çocuklar; illüzyon gösterisi, kulüp dans, Karagöz ve Hacivat kukla gösterisi ile eğlenceye doyarken, büyükler de canlı müziğin keyfine varıyor. Çarşamba Belediyesi’nin Açık Hava Yaz Akşamları programı, yaz boyunca her çarşamba ve cuma akşamı saat 20.00’de Tarihi Çarşamba Evi’nde gerçekleşiyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Açık Hava Yaz Akşamları programımız ile Tarihi Çarşamba Evimizde hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Otantik yapısı ve geçmişin izlerini taşıyan hali ile Tarihi Çarşamba Evimiz de ilçemizin simge noktalarından bir tanesi. Yeşilırmak’ın kenarında, temiz havada hemşehrilerimiz programımızda bir araya geliyor. Çocuklarımız dans edip, Karagöz ve Hacivat kukla oyununu izliyor, illüzyon gösterisiyle heyecanı ve neşeyi aynı anda yaşıyorlar. Çocuk etkinliklerimizin ardından yerel sanatçılarımızın canlı müzik gösterisi ile de müzik şöleni yaşıyoruz. Yaz ayı boyunca her çarşamba ve cuma günü saat 20.00’de Tarihi Çarşamba Evi’nde hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Tüm vatandaşlarımızı bekleriz” dedi.