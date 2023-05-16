19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yılı Çarşamba’da coşkuyla kutlanacak.

Kurtuluş Mücadelesi’nin ilk adımının atılmasının 104’üncü yılına özel, 104 metrelik Türk Bayrağı ile Çarşamba’da Fener Alayı Yürüyüşü ve Gençlik Konseri düzenlenecek.

Çarşamba’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümüne özel, 104 metrelik Türk Bayrağı ile ilçe merkezinde; Rahvan Atçılar Kulübü, Off-Road Kulübü ve Motosiklet Kulüpleri eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleşecek.

Tarihi Çarşamba Evi’nin önünde saat 19.30’da toplanılarak Türk bayrakları ve meşalelerle Çarşamba turu atılacak, saat 21.30’da Abdullah Paşa Meydanı’nda gerçekleşecek Gençlik Konseri ile 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşanacak.

“19 Mayıs ruhunu doyasıya yaşıyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "19 Mayıs 1919, Milli Mücadelenin başladığı, bağımsızlık umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı günün adıdır. 104 yıl önce, tarihler 19 Mayıs 1919’u gösterdiğinde Samsun’umuzda yanan Milli Mücadele ateşi, bugün gençlerimizin gönlünde ilk günkü aşkla yanmaya devam ediyor. Gençlerimizin varlığı ile o ateş ilelebet yanmaya devam edecektir. 19 Mayıs kutlamalarımızda da bugünümüzün teminatı, yarınlarımızın mimarı gençlerimizin kurtuluş meşalesini ilelebet yaşatacağının ruhunu hissediyoruz. Çarşamba’mızda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümüne özel, 104 metrelik Türk Bayrağı ile ilçe merkezimizde Rahvan Atçılar Kulübümüz, Off-Road Kulübümüz ve Motosiklet Kulüpleri eşliğinde Fener Alayı Yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Tarihi Çarşamba Evi’mizin önünde saat 19.30’da toplanarak gençlerimizle birlikte ellerimizde Türk Bayrakları ve meşalelerle Çarşamba turu atacak, saat 21.00’de Abdullah Paşa Meydanı’mızda gerçekleşecek Gençlik Konseri ile 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşayacağız. Dj Erman Palancıoğlu ile Erman Kalanbak ve orkestrası Çarşambalı hemşehrilerimize unutulmaz bir gece yaşatacaklar. Bugün Al Bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını özgürce kutluyorsak, bu 19 Mayıs 1919 yılında başlayan inanç ve azmin göstergesidir. Bu azmi, bu kararlılık ve inancı geleceğe taşıyacak gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.