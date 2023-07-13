“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü”nde ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Milli iradenin destan günü, 15 Temmuz’da tüm hemşehrilerimizi Abdullah Paşa Meydanımızdaki programlara bekliyoruz” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Çarşamba Kaymakamlığı ve Çarşamba Belediyesi öncülüğünde Abdullah Paşa Meydanı’nda bir dizi etkinlik yapılacak. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7’inci yıl dönümünde gerçekleşecek etkinlikler saat 20.00’de başlayacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar, şiirler, video gösterileri ile devam edecek programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitapları canlı bağlantıyla verilecek. Etkinlikler kapsamında Kültür Bakanlığı Sanatçıları Orkestrası, Ali Kemal Seven ile Kahramanlık Türküleri de vatandaşlarla buluşacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı saat 00.13’te sala okunması ile son bulacak.

Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “15 Temmuz; bir olan, beraber olan, vatan uğruna destan yazan aziz milletimizin destanıdır. Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları, aziz milletimiz 15 Temmuz’da sokaklara dökülerek vatanına, bayrağına, ülkesine sahip çıkmıştır. Milletimiz, demokrasisine sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin darbelere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 7’nci yıl dönümündeyiz. Ülkemiz demokrasisine yapılan bu alçakça girişimi unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi milletimiz yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle hepsi meydanlara çıkarak tankın, tüfeğin karşısında ölümü göze alarak durdular. 15 Temmuz uçaklara, tanklara karşı bileğiyle, yüreğiyle kahramanca karşı duran aziz milletimizin destanıdır. 15 Temmuz, milli iradenin destanıdır. 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde darbe girişimine müsaade edilmemiştir. Milletimiz, hükümetine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7’inci yıl dönümünde biz yine meydanlarda olacağız. Kur’an-ı Kerim tilaveti, şiirler ile 15 Temmuz’u anacak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını meydanlarda, Çarşambalı vatandaşlarımız ile birlikte izleyeceğiz. Etkinlikler kapsamında Kültür Bakanlığı Sanatçıları Orkestrası ve Ali Kemal Seven ile Kahramanlık Türküleri bizlerle olacak. Tüm hemşehrilerimizi 15 Temmuz akşamı Abdullah Paşa Meydanımızda saat 20.00’de başlayacak programımıza bekliyoruz. Ülkemizin birliği ve devletimizin bekası için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Allah, cennet vatanımızı, milletimizi her türlü beladan korusun” diye konuştu.