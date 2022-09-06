Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Çarşamba ilçesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için yeni bir yatırımın startını verdi. 120 milyon liralık yatırım ile bölgeye toplam 93 bin 225 metre hat döşenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Çarşamba ilçesinin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için yeni bir yatırımın startını verdi. 120 milyon liralık yatırım ile bölgeye toplam 93 bin 225 metre hat döşenecek.

Samsun’u altyapı sorunlarından arındırılmış ve daha yaşanılabilir bir kent yapma hedefiyle 17 ilçede çalışmalarını aralıksız sürdüren SASKİ, Çarşamba ilçesinde de içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmalarına hız verdi. Uzun yıllardır kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilenerek bölgenin altyapı ağı sağlıklı ve sorunsuz bir hale getiriliyor. Proje kapsamında ilçe merkezi batı yaka bölgesine 46 bin 621 metre içme, 30 bin 536 metre kanalizasyon ve 16 bin 68 metre yağmur suyu hatları döşeniyor. Umut Mahallesi ile Sungurlu Mahallesi Yeşilırmak kenarında başlayan 120 milyon yatırım bedelli proje kapsamında ayrıca bölgeye 700 adet ızgara bacası yapılacak.

SASKİ ekiplerinin çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinlerinden Arif Gün, “Mahallemizin altyapısı çok eski olduğu için her yağmurda taşkın yaşanıyordu. Çok berbat bir görüntü vardı. Ama şimdi çok büyük borular döşeniyor. Çalışma bittiğinde inanıyoruz ki, bölgenin altyapı ile ilgili tüm sorunu ortadan kalkacak” dedi.

Çarşamba SASKİ Kontrol Mühendisi Engin Çalık ise yapılan yatırım ile ilçenin tamamında altyapı sorunlarının ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini söyledi. Çalık, "Toplam 93 bin 225 metre hat çalışması yapıyoruz. Bunun yanında 3 tane de terfi istasyonumuz mevcut. Başkanımız Mustafa Demir’in bu konuda hassasiyeti büyük. Biz de onun talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" diye konuştu.

“Altyapı sorunu ortadan kalkacak”

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı yatırımlarından kesinlikle taviz vermediklerini dile getiren Başkan Mustafa Demir de, sağlıklı kentlerin ancak güçlü bir altyapı üzerine inşa edileceğini söyledi. Başkan Demir, "Samimiyetle, gayretle çalışıyoruz. Bu şehrin insanları için dertliyiz. Altyapı yatırımları yer altında olması nedeniyle çok görünür projeler değil ancak sağlıklı şehirlerin olmazsa olmaz yatırımlarıdır. Proje kapsamında Çarşamba ilçemize 93 bin 225 metre hat imalatı yapılacak. Projemizin yatırım maliyeti toplamda 120 milyon lira. Şu anda Umut Mahallesi ve Sungurlu Mahallesi’nde imalatlar sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında bölgenin altyapı sorunlarını ortadan kaldırıp hemşehrilerimize daha konforlu bir yaşam sunacağız" şeklinde konuştu.