Çarşamba Müftülüğü tarafından Hamza Aslan ve Hasabahçe Emine Uğur Hafızlık Kur’an Kurslarının icazet merasimi, geniş katılımlı törenle gerçekleştirildi.

Hamza Aslan ve Hasbahçe Emine Uğur Hafızlık Kur’an Kurslarının icazet merasimi, Çarşamba Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kur’an kurslarında öğrenimlerini tamamlayan 102 hafızın icazet merasimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası Çarşamba İlçe Müftüsü Cemal Uzun, kısa bir açılış konuşması yaptı. Müftü Uzun, “102 hafızımızın bu mutlu gününde bugün bir araya geldik. Katılan tüm davetlilerimiz, bizleri gururlandırdınız. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Dünyayı kasıp kavuran bir pandeminin ardından Çarşamba Müftülüğü olarak 79 erkek, 23 kız hafızımızın belgelerini takdim edeceğiz. Programın tertip edilmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da, “Bugün inşallah 102 hafızımız belgelerini almış olacaklar. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyarak hıfzeden ve bugün aramızda olmayan tüm hafızlarımıza ve hafizelerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu hizmette emeği olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çarşamba Belediyesi olarak hafızlarımızın sayısının artması için hem il müftülüğümüzle hem de ilçe müftülüğümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün proje okullarımızda hafızlar yetişiyor. Bir taraftan Kur’an-ı Kerim’i ezberlerken, diğer taraftan tefsirini ve mealini öğrenmek için gayret veriyorlar. Bütün öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye bugün mazlum Filistin coğrafyasında, mazlum İslam ülkelerinin coğrafyasında çekilen tüm acıların farkında olarak gereğini yapmak üzere güçlenerek yoluna devam ediyor. Bunun için evlatlarımızı iyi yetiştirmek zorundayız. Allah emeklerimizi zayi etmesin. Çocuklarımıza zihin açıklığı diliyorum. Kur’an-ı Kerim’in tüm dünyada hüküm sürdüğü bir dünyada yaşamayı rabbim bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan’ın konuşmasının ardından söz alan Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Hafızlık sünnetinin uygulanması gayesiyle yüzlerce defa her daim yolunda gitmekten ve ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz Hz. Muhammet’e sayısız selam olsun. Şüphesiz Kur’an-ı Kerim bizler için gönderilmiş, hakkı ve hakikati anlatan, güzel ahlakın en güzel ölçülerini her yönden açıklayan Kur’an- Kerim bizlere bunları çok iyi şekilde öğretmiştir. Çok sayıda din görevlimiz ve Kur’an kursu öğreticilerimiz ve bu konuda onlara hizmet etmiş personelimizle vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm camilerimizde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın tüm Kur’an kurslarında Kur’an öğrenme ve öğretme ve hafızlık müessesi en güzel şekilde devam etmektedir. Buradan bugün hafızlık öğrenimini tamamlayan 102 talebemizi tebrik ediyor, onların hafızlık süreci boyunca emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında hafızlık eğitimini tamamlayan 102 öğrenci, sahneye davet edildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda daha sonra tekrar Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tilavet sonrası hafız öğrenciler kısa tilavetler gerçekleştirdiler. Tilavetler sonrası ödül törenine geçildi. Protokol üyelerinin elinden ödüllerini alan hafızlar, yaşadıkları sevinci programa katılan aileleri ile paylaştılar. Dua ve ödül töreni ile program son buldu.

Törene Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.