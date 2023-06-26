Samsun’un Çarşamba ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri’nin ikinci gününde DJ Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası sahneye çıktı.

Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri, Elif Buse Doğan’ın görkemli konseri ile başlamıştı. Şenliklerin ikinci gününde Abdullah Paşa Meydanı’nda Dj Onur Paskap ile Erman Kalanbak ve orkestrası, Çarşamba halkıyla buluştu. Gençlerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği konser, geç saatlerde son buldu.

Yeşilırmak Şenlikleri 2 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘Rahvan At Yarışları’ ile son bulacak.