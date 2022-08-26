İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarından, sanat tarihçisi Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden’i ağırlayacak.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarından, sanat tarihçisi Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden’i ağırlayacak.

İş Sanat’ın Bodrum Zai Yaşam’da gerçekleştirdiği İş Sanat Çarşamba Sahnesi, yazar Bedia Ceylan Güzelce’nin moderatörlüğündeki ‘Sanat Sohbetleri’ ile devam ediyor. 31 Ağustos saat 21.00’de başlayacak etkinlikte Güzelce, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarından, sanat tarihçisi Dr. Öğr. Üyesi Osman Erden’i ağırlayacak.

Sohbetin ardından akşam, 2018 yılında İş Sanat’ın ‘Parlayan Yıldızlar’ konser serisinde yer alan piyanist Beril Eren’in resitali ile devam edecek. Bach, Scarlatti ve Chopin’in eserlerinden oluşan resital, saat 22.00’de başlayacak.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi 7 Eylül’de Haldun Taner’in hikâyelerinden oluşan “İnsan Sadece Bir Araç” başlıklı dinleti ile devam edecek.