Samsun’un Çarşamba ilçesinde, muhtarlara yönelik ‘Kahverengi Kokarca ile Kışlak Mücadele Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda yapılan toplantıda Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, kahverengi kokarca zararlısı ile kışlak mücadelesi konusunda sunum gerçekleştirdi.

Kahverengi kokarcanın zararının fındık hasadı sonrası daha çok hissedildiğini belirten Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, söz konusu zararlıyla biyolojik ve kimyasal mücadele gerçekleştirildiğini belirterek, "2019 yılından beri mücadele ettiğimiz bir konu var. Kahverengi kokarca zararlısı daha önceki toplantılarımızda da belirttiğimiz gibi 2024 senesi içerisinde başta fındık olmak üzere üreticimizin pek çok mahsulüne zarar verdi. Bu zararlı şu an kışlak döneminde ve tüm mücadelemizi gerçekleştiriyoruz. Yürütülen çalışmalar kapsamında 21 bin hanenin ilaçlanmasında siz değerli muhtarlarımızın katkısı var. Bizi her zaman destekleyen ve yanımızda olan muhtarlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar da ilçenin tarımsal üretimde önemli bir yerde olduğunu belirterek, "İlçemiz Türkiye’nin en önemli fındık üretim bölgelerinden biri. Bunun yanı sıra Çarşamba Ovamız da pek çok tarım ürünü yetiştiriliyor ve kahverengi kokarca zararlısı bu sene tüm mahsullere zarar verdi. Bu zararlı ile mücadelede Çarşamba Belediyesi olarak bizlere ne görev düşerse yapmaya hazırız" diye konuştu.

Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ise "Yaklaşık iki yıldır kokarca ile mücadele ediyoruz. Bizim millet olarak kaderimizdir. Biz yaşamadan bir şeyi kabul edemiyoruz. İlk dönemlerde hiç gözle görülmediği için belki de çok zararlı olabileceğini düşünmüyorduk. İlçe Tarım ve Ziraat Odamızın bizlere bildirdiği yönergeleri uygulamadık. Bu zararlı ile doğru bir şekilde mücadele eden çiftçilerin ürünleri neredeyse hiç zarar görmedi. Bu dönem içerisinde kışlak mücadelesine başladık. Muhtarlar olarak öncülük yapacağız ve koordineli olarak çalışacağız" dedi.

Toplantıya ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir, İlçe Müftüsü Cemal Uzun, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ve muhtarlar katıldı.