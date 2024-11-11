Samsun’un Çarşamba Ovası’nda kivi hasadına başlandı.

Samsun’da Çarşamba ilçesi Kurtahmetli Mahallesi’nde kivi üreticileri, kivi hasadına başladı. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, kivi hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek bereketli bir sezon olmasını diledi.

“20 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyoruz”

Hasadı yerinde inceleyen Aydemir, Çarşamba Ovası’nda kivi üretiminin öneminden bahsederek, “Çarşamba Ovası’nda kivi üretimi 5 bin 300 dönümlük alanda yapılıyor. Bu oran sadece Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olanların oranı. Yaklaşık 6 bin dönüm kivi üretimi yapılıyor. Yeşilırmak havzasında doğu ve batı sınırında kivi üretiminde çiftçilerimiz sağ olsun duyarlı davrandılar. Şu anda kivi üretiminde tahmini rekoltemiz, 20 bin tonun üzerinde olacağını düşünüyoruz. Bu sene kivi fiyatı, başka ürünlere bakarak çiftçimizin yüzünü güldürdü. Kivinin boyuna göre fiyat değişim gösterebiliyor. 35 TL‘den açıldı. 47 TL’ye satılan kivi var. Üreticilerimiz de bu fiyattan memnun. Üreticimizin bahçesi çok güzel. 4 yaşında ama 5-6 yaşında gibi duruyor. Girdi maliyetleri yüksek ama kivi yine kendisini kurtarıyor" dedi.

“Kiviyi fazla etkilemedi”

Kahverengi kokarca zararlısının fındığa zarar verdiği kadar kiviye zararı olmadığını belirten Aydemir, “Kokarca ister istemez kiviyi de etkiledi ama üreticilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verdiği ilaçları kullanarak kivideki kokarca etkisini kaldırdı. Zaten kivi hasadı kış dönemine denk geldiği için şu anda kokarcalara evlere girmeye başladı. Bu yüzden kiviyi fazla etkilemedi ama fındıkta büyük hasar bıraktı” diye konuştu.

“Gerekli tedbirleri aldık, ilaçlamalarımızı yaptık”

Kivi üreticisi Bilge Akın, kivinin fiyatından memnun olduğunu ifade ederek, “Beklediğimiz kadar hasat olmadı ama geçen seneye göre daha iyi. Beklediğimiz rekolte daha yüksekti. Bu yıl 13-15 ton civarı bekliyoruz. Burası 10 dönüm ama yıl geçtikçe biraz daha artacak. Kokarca bu sene çok etkilemedi bizi ama seneye etkiler diye düşünüyorum. Bu sene fındık kadar etkilenmedik. Gerekli tedbirleri aldık. İlaçlamalarımızı yaptık. Şu anda kivi fiyatı 40 TL. Fiyattan memnunuz ama girdi maliyetleri çok fazla. İşçi fiyatları da yüksek. Piyasa şartları onu gerektiriyor. Bu işe pandemide başladık. Evde kaldığımız zaman içerisinde kivi üretimi yapmaya karar verdik. Memnunuz. İyi ki kurmuşuz. Şimdi de verimini alıyoruz. Bizim için ek bir gelir oldu. Bu bölgede bir numaralı tarımsal ürün" ifadelerini kullandı.

Kivi hasadının ortalama 15-20 gün daha sürmesi tahmin ediyor.