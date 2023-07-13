Samsun’un Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nde(OSB) fabrikalar yükselmeye devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi tamamlandığında 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Çarşamba Belediyesi, ilçede istihdam ve kalkınmayı arttırmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 822 bin metrekare alanda kurulan Çarşamba OSB 43 ayrı parselde, 43 ayrı fabrika kurulacak olup 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor. Çarşamba OSB; Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ve Çarşamba Belediyesi paydaşlığında hayata geçiyor.

“Çarşamba üretimin kenti olacak”

Çarşamba’yı bir üretim kenti haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız genç nüfusu, üretim olanakları yüksek bir ilçe. Biz de ilçemizin bu olanaklarından faydalanmak, Çarşambamızı bir üretim kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz bu anlamda çok değerli. 822 bin metrekare alanda kurulan, ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük oranda katkı sağlayacak OSB’mizde fabrikalar yükselmeye devam ediyor. Fabrikalar için kalifiye personel ihtiyacını da Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz karşılamış olacak. Çarşambamızın kendi markasını üretmesi, üretimde öncü kent olması için tüm kurum ve kuruluşlarımız, ilgililerimizle birlikte çalışıyoruz. Bu anlamda Tekstilkent projemiz de çok önemli. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz ve Çarşamba Tekstilkent projemiz ile birlikte ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. İlçemizde potansiyel tekstil firmalarının bulunması Tekstilkent Projemiz için büyük bir avantaj. Bundan sonra Çarşambamızın gençleri iş için farklı şehirlere göç etmek zorunda kalmayacak. Her anlamda Çarşambamızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgemiz hızlı bir şekilde yükseliyor. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.