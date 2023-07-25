Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulunarak yatırımcı firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7 bin 500 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Çarşamba OSB’de yaptığı incelemelerin ardından basın açıklamasında bulunarak yatırımcı firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde 7 bin 500 kişinin istihdam edileceğini vurguladı. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dağlı, “Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz, kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olmasının yanı sıra Samsun Merkez OSB ve Sanayi Sitelerine yakınlığıyla da cazip bir konuma sahiptir. Kurulduğu 82 hektarlık zeminin düz olması nedeniyle de yatırımcılarımıza önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu özellikleriyle Çarşamba OSB’miz yatırımcılardan planlanan sanayi parselinin 3 katı kadar talep almıştır. OSB’de parsel tahsisi konusunda titiz hareket ediyor, ihracata dayalı ve yüksek katma değerli ürün üretimi yapan firma ve sektörlerin bulunmasına özen gösteriyoruz” dedi.

“Ekim ayı başında altyapı çalışmalarımız tamamen bitecektir”

Altyapı çalışmalarının ekim ayında biteceğini ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi’nde imar planı neticesinde 520 bin metrekare sanayi parseli oluşturulmuş ve 470 bin metrekarelik sanayi parselinin tahsisi gerçekleştirilmiştir. 30 parselimizin tahsisi yapılmış olup, alan bazlı tahsis oranı yüzde 90 seviyesindedir. Tahsisi yapılan 30 firmadan 21 tanesi inşaat ruhsatını almış olup, 3 firmamız ise deneme üretimlerine başlamıştır. Diğer firmalarımız ise en kısa sürede inşaatlarına başlayacaktır. OSB’nin altyapı ve üstyapısıyla yatırımcılarımız tarafından örnek gösterilecek bir OSB olmasına gayret ediyoruz. Altyapı yapım işi planlandığı şekilde devam etmektedir ve şu an itibarıyla yüzde 93 seviyesinde olup, ekim ayı başında altyapı çalışmalarımız tamamen bitecektir. Kalan imalatlarımız donatı alanlarımızın imalatı olup, sanayimizin ihtiyacı olan yol, yağmur suyu, atık su, kullanma suyu ve elektrik hizmetleri firmalarımızın kullanımına hazır hale gelmiştir. OSB’nin 4,7 kilometrelik yolunun 3,8 kilometresinin betonu dökülmüş, yağmur suyu, içme suyu ve atık su hatları tamamlanmıştır. Yolda bisiklet yolları ve imalatı yapılacak olan kaldırımlarımızda da görme engelli vatandaşlar için sarı işaretlemeler bulunacaktır. Fabrikaların elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgemize kurulacak olan trafo merkezinin ihalesi ve yer teslimi yapılmıştır. Kısa sürede sahada inşaatına başlanılacak olup, Haziran 2024’te bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca OSB sınırları içerisinde de trafo merkezi bulunacağından kesintisiz elektrik ve su depoları sayesinde de kesintisiz su hizmeti verebilecektir. Bu arada elektrik dağıtım lisansımız da alınmış olup, bölgemizde elektrik satışı OSB yönetimi tarafından yapılacaktır. Bir yıl önce, 27 Temmuz 2022 tarihinde temellini attığımız OSB Yönetim Binası da nisan ayından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. OSB’de yatırımcıların teknik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılması planlanan 24 derslikli meslek lisesi ve anaokulunun da zemin etüt raporlarının ardından projeleri hazırlanacak ve yapımı gerçekleştirilecektir. Her iki okulumuz 2023 yılı yatırım programına alınmış olup, yakından takip edilmektedir” diye konuştu.

“Çarşamba ilçemizde tersine göç başlayacaktır”

Ayrıca Çarşamba ilçesine OSB tamamlanmasının ardından tersine göç başlayacağını vurgulayan Dağlı, “Çarşamba OSB’de yatırımcı firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7 bin 500 kişilik istihdam sağlanacaktır. İstihdam ve ihracatın artmasıyla Çarşamba ilçemizde tersine göç başlayacaktır. Çarşamba OSB’mizin de diğer OSB’lerimiz gibi birçok sektörde yerli ve milli üretimiyle Türkiye Yüzyılının inşasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Bu istikâmette, tüm OSB’lerimize yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerimizi ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi istikâmetinde desteklemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Vali Zülkif Dağlı, Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı incelemelerin ardından ilçede devam eden diğer projeleri de inceledi.