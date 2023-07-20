Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarşamba ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki sıcak asfalt ve peyzaj düzenlemesi çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinde alt ve üst yapı çalışması yapılıyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan bulvar ve caddelerde sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki sıcak asfalt çalışması tamamlandı, bulvar yeni çehreye kavuştu. Alt ve üst yapısı tamamlanan, oturma bankları konulan ve peyzaj çalışmaları yapılan Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nın yeni yüzü, herkesin beğenisini kazandı. Bulvara bağlantı yollarındaki asfalt çalışmaları ise sürüyor.

Şehir merkezinin tamamlanan yollarla birlikte daha da güzelleştiğini belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür ettiler.