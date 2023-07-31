Samsun’un Çarşamba ilçesinin özgün, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez lezzeti ’Çarşamba keşkeği’ tescillendi. Çarşamba Belediyesi’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Samsun’un Çarşamba Belediyesi, ilçenin özgü değerlerini, kültürel miraslarını geleceğe taşımak için çalışmalarını sürdürüyor. Çarşamba Belediyesi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonucu, Çarşamba Keşkeği’ne Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

Konu hakkında bilgi veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tarihten gelen o güzelim tat, bizim yörenin en özel yemeği Çarşamba keşkeğinin tescilini aldık. Bizim buraların havası ve suyunun verdiği tatla çok uzun yıllardır sofralarımızın baş tacı olan keşkeğin Coğrafi işaret ile tescillenmesi bu köklü yemeği geleceğe taşıyabilmemiz açısından oldukça değerli oldu. Keşkek bildiğiniz üzere birçok yerde yapılıyor, bizi diğerlerinden ayıran ise keşkek malzemelerinin Çarşambamızın verimli ovasında yetişmesi ve atalarımızdan öğrendiğimiz yöntemlerle pişiriliyor olmasıdır. Onu bu kadar lezzetli ve özel kılan bir diğer unsursa keşkek geleneği ile sosyal birlikteliğin, dayanışmanın sürüyor olması. Özel günlerde bizi bir kazanın etrafına toplayan keşkektir. Özellikle düğün, doğum, asker uğurlama gibi törensel anlam taşıyan ve toplu halde bulunulan ortamlarda imece usulü hazırlanıp ve yine hep birlikte tüketilmesi toplumumuzdaki birlik ve beraberliği yansıtmaktadır. Bu değerlerimizi geleceğe taşımak adına Türk Paten ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı’na yaptığımız başvuru sonucunda Çarşamba düğünlerimizin, özel günlerimizin vazgeçilmez lezzeti Çarşamba Keşkeğimize Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çarşamba keşkeğinin özelliği

Çarşamba Keşkeği; tavuk eti, döğmelik buğday, tereyağı, tavuk suyu, su ve tuz kullanılarak üretiliyor. Geçmişi uzun yıllara dayanan Çarşamba keşkeği; ilçenin mutfak kültürü içinde ve geleneklerinde önemli bir yere sahip. İmece usulü ile yapılan keşkek, özellikle düğün merasimlerinde damatların aynı ritimde ve uzun süre keşkek döverek/güdeleyerek bu yemeği yapması ile gelenek haline geldi.