Samsun’un Çarşamba Belediyesi ile Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediyesi kardeş şehir oldu.

Samsun’un Çarşamba Belediyesi ile Kahramanmaraş’ın Elbistan Belediyesi kardeş şehir oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Samsun’dan da Elbistan’a yüzlerce yardım tırı ulaştırıldı. Samsun’un Çarşamba Belediyesi, Çarşambalı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte depremin ilk anından itibaren koordineli bir şekilde çalışarak bölgeye yardımlarını ulaştırmaya devam etti. Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı bugünlerde; Çarşamba Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, Elbistan Belediyesi ‘kardeş şehir’ olarak ilan edildi.

Elbistan ile ‘kardeş şehir’ olunmasına dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Deprem bölgesi Elbistan’da Samsunumuza, Samsunlu vatandaşlarımıza karşı büyük bir sevgi var. Depremin ilk anından itibaren bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Elbistan, Elbistanlı vatandaşlarımız bizim kardeşlerimiz bunu belediye meclisimizde de ilan etmiş, resmiyete dökmüş olduk. Bölgeye yardımlarımızı göndermeye devam ediyoruz. Çarşambamıza gelen depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, hayatlarına dokunabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünleri de atlatacağız. Bu millet tarih boyunca birliği ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek olmuş bir millettir. Rabb’im birliğimizi bozmasın” dedi.