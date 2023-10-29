Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Türkiye’nin AVM içerisindeki ilk geniş kapsamlı kütüphanesi olma özelliğini taşıyan "Çarşamba Halk Kütüphanesi" düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı.

Çarşamba Belediyesi tarafından yapılan İlçe Halk Kütüphanesi, Cumhuriyet’in 100. yılında düzenlenen törenle hizmete girdi. Kütüphanede; 0-3 yaş, 3-6 yaş, 7- 14 yaş, yetişkin, engelsiz, sessiz, dijital ve 7/24 kütüphane ile kitap kahve, konferans ve etkinlikler için çok amaçlı alanlar yer alıyor.

Günümüzde kütüphanelerin hayatın her alanında bilgi üretilmesine katkı sağlayan bir yer olduğuna vurgu yapan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demir, “Kütüphane kullanma bilinci kazanmış bir millet olarak, bilimden edebiyata, sanattan fikir dünyasına sayısız kaynağı elinde tutan ve buluşma noktası olan kütüphanelerimiz, geçmişten günümüze kültürel mirasımızın koruyucuları olarak görmekteyiz. Son yıllarda yaşanan paradigma değişimiyle yola çıkarak belirlediğimiz kütüphane politikaları kapsamında yeni bina yapımı, yapılandırma, yenileme, kitap ve kitap dışı materyal alımları gibi hizmet fonksiyonlarını geliştiriyoruz. Açtığımız her kütüphanede ülkemizi ilim ve irfan yolunda daha ileri taşıyacağız” dedi.

Çarşamba’nın tarih, doğa ve tarım şehri olduğuna dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, “Bakanlığımız 3-4 yıl önce AVM bünyesinde bu tip kütüphaneler projesini başlatmıştı ama Çarşamba ilçe kütüphanemiz bir AVM içerisinde ve bu büyüklükte olacak şekilde olan Türkiye’deki tek örneğidir. Bu da Çarşamba’ya yakışırdı" diye konuştu.

Gelecek günlerde daha farklı yatırımların da olacağını açıklayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba’da çocukluğumuzda gittiğimiz kütüphanemizi ilk günden beri daha iyi bir yere taşıma hayalimiz vardı. İl müdürlüğümüzle yaptığımız ilk konuşmada ’artık AVM içerisinde kütüphane modeli oluşmasını arzu ediyoruz’ dediklerinde hemen buraya geldik. Pandemi döneminde tohumlarını ektiğimiz bugün açılışını gerçekleştirmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Çarşamba önemli bir genç nüfusa sahip, bu bağlamda kayıtlı 13 bin üye oldu. Ne kadar çok okursak o kadar çok kaliteli büyürüz. Ne kadar çok okursak ülkemiz o kadar çok ülkemize yararlı insanlar oluruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kütüphaneyi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, kültürel manada, sportif manada, eğitim anlamında hep donanımlı işlerle karşılaşsın istiyoruz. İnşallah gelecek günlerde de spor yatırımlarımızı açmaya başlayacağız. Yüzme havuzu da onlardan biri olarak beraber inşallah gençlerimizin istifade edeceği alanlardan olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Organize sanayi bölgeleri, Tekstilkent, kütüphane, yüzme havuzu, en güzel şekilde kullanacağız” ifadelerini kullandı.

Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, "Türkiye’de bir ilk olan kütüphanemizi Çarşamba’ya kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Şunu da belirtmek istiyorum, Çarşamba artık bir üniversite şehri olmuştur. İnşallah ilerleyen yıllarda Çarşambamıza bir üniversite kurulacaktır. Alt yapımız hazır, kampüsümüz hazır bunu da buradan söyleyelim. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra kütüphane gezildi.