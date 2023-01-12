Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ın, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a yaptığı iadeiziyarette ilçedeki yatırım faaliyetleri için iş birliği mesajları verildi.

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ın, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’a yaptığı iadeiziyarette ilçedeki yatırım faaliyetleri için iş birliği mesajları verildi.

ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz ve meclis yönetimi, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı makamında ziyaret etti. Yılmaz yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımıza seçimlerimizin ardından gerçekleştirdiği ziyareti için teşekkür ediyorum. Meclisimiz ile birlikte iadeiziyaretimizi gerçekleştirerek, Çarşamba’da yürütebileceğimiz ortak çalışmaları, sanayi alanında gerçekleşen yatırım faaliyetlerini ve bölgede gerçekleşen alt yapı çalışmalarını istişare ettik. Belediye Başkanımıza ilçemizde yürüttüğü hummalı çalışmalar için teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz ile Çarşamba’da yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunan Başkan Doğan, borsa meclis üyelerine Çarşamba’da devam eden alt yapı faaliyetleri ile civar köylerde yürütülen çalışmaları aktardı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Doğan, konuklarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Hüseyin Işık, Onur Bahattin Yılmaz ve Eski Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin hazır bulundu.