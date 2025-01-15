Samsun’un Çarşamba Devlet Hastanesi’nde 2024 yılında 1 milyon 800 bin hastanın muayene işlemi gerçekleştirildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde hizmet veren Çarşamba Devlet Hastanesi, 2024 yılı boyunca bölge halkına sağlık hizmetinde rekor seviyelere ulaştı. Çarşamba, civar ilçeler olan Ayvacık, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Ünye ilçelerinden gelen hastaların yanı sıra Samsun’un farklı bölgelerinden de yoğun talep gören hastane, toplamda 1 milyon 800 bin muayene gerçekleştirdi.

Hastanede ayrıca, 19 bin 151 ameliyat işlemi gerçekleştirildi.