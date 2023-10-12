Muhtemel bir afet durumuna karşı sağlık personellerinin bilgi ve becerilerini arttırmak üzere Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından "Samsun 2023 Yılı Afet Tatbikatı" Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapıldı.

Tatbikat kapsamında hastane içerisinde çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen servislerdeki hastaların tahliyesi, mahsur kalanların itfaiye ekiplerince kurtarılması ve yaralıların acil serviste tedavisi yapılırken eşzamanlı gerçekleşen trafik kazası, ateşli silah yaralanması ve kimyasal maddeye maruz kalan kişilerin hastaneye nakli ve tedavisi gerçekleştirildi. Hastane afet planı (HAP) ekipleri, UMKE görevlileri ve Çarşamba itfaiyesi personellerince gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Ekiplerin koordineli bir şekilde olayları yönettiği gözlenirken muhtemel bir afet durumunda Çarşamba Devlet Hastanesi’nin hızlı müdahalesi başarılı bulundu.

Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uzm. Dr. Uğur Sezgin, “Yaklaşık 8 ay önce hayal dahi edemeyeceğimiz büyüklükte bir deprem felaketiyle ülkemiz derinden sarsıldı. Sağlık Bakanlığımız UMKE ekiplerinin bu büyük yıkım karşısında ne denli fedakarca ve koordineli çalıştığını hep birlikte izledik. Biz bugün hastanemizde Samsun UMKE ekiplerinin hazırladığı ve içerisinde bizler içinde sürpriz olayların da olduğu bir afet senaryosunu gerçekleştirdik. Hastanemizde görevli tüm personellerimizle Hastane Afet Planımızı ivedilikle devreye sokarak UMKE, 112 ve itfaiye ekipleri ile koordineli bir şekilde olaya müdahale ettik. Özellikle hastanemiz personellerinin bir afet durumunda olaya müdahale becerilerinin artırılması açısından gayet güzel ve başarılı bir tatbikat oldu. Tatbikatımıza katılan tüm personellerimize ve diğer ekiplere teşekkür ederim" dedi.