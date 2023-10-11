Çarşamba’da bilime ve eğitime yapılan yatırımlar sürüyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Bilim Park Çarşamba ile ülkesini dünyanın her yerinde gururla temsil eden geleceğin bilim insanları Çarşamba’mızda yetişecek” dedi.

Çarşamba Belediyesi bilime, sanata ve eğitime yaptığı yatırımlar ile gençleri, çocukları desteklemeye; yeni ufuklar edinmelerine, bilimle iç içe büyümelerine katkı sağlamaya devam ediyor. TEKNOFEST KARADENİZ’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleşen Açık Hava Bilim Parkının ardından, Çarşamba Bilim Merkezinde de sona yaklaşıldı. Geleceğin bilim insanları Çarşamba’da yetişiyor mottosu ile yola çıktıklarını vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, içerisinde planetaryum ve uzay gözlemevi teleskobunun da yer alacağı Bilim Merkezinin 2024 yılında açılacağını söyledi.

10 binden fazla öğrenci ziyaret etti

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz Çarşamba Belediyesi olarak “Geleceğin bilim insanları Çarşamba’da yetişiyor” mottosu ile 2022 yılında Bilim Parkı’mızı ilçemize kazandırarak yola çıktık. Pandemi şartları sebebiyle, kapalı bir ortam içerisine çocuklarımızı sokmadan; bir park içerisinde, fen bilgisi derslerini nasıl işleyebilirler diye düşünerek çıktığımız bir yolculuktu bu. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle TEKNOFEST Karadeniz’de Bilim Parkımızın açılışını gerçekleştirdik. O anlamda da buranın çok büyük bir özelliği oldu bizim açımızdan. Bilim Parkımızın hayata geçmesiyle Bilim Merkezimiz ile tamamen birbirini bütünleyen bir proje haline geldi. Amacımız tam yerini bulmuş oldu. Bilim Parkımızın içerisinde 43 tane deney aparatı mevcut. Çocuklarımızın okulda, okul şartlarında belki soyut olarak kavrayamadıkları derslerin daha somut olarak kavrayabilmelerini sağlamaktı amaç. Bu amaçla da 2022-23 Eğitim Öğretim Döneminde, sadece Çarşamba’dan değil çevre ilçelerimizden de yaklaşık 10 binden fazla öğrencimiz fen bilimleri derslerini burada gördüler. Aileleri ile beraber gelen, çocuklarını gezdirmek için gelenleri bu sayının içine dahil etmiyoruz. Bu manada, insanlarımızın çocuklarıyla birlikte vakit geçirebildikleri çok güzel bir park havası da oluşmuş oldu" diye konuştu.

Çarşamba, bilimin merkezi oluyor

Başkan Doğan, “Bilim Parkımızın yan tarafındaki Bilim Merkezimizde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 11 tane sınıf, planetaryum ve uzay gözlemevi teleskobunun da içerisinde olacağı merkezimizi Çarşamba’mızın, gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Parkıyla, Bilim Merkeziyle beraber bütünleştiğinde inşallah mottomuz tam yerini bulmuş; Çarşamba geleceğin bilim insanlarını yetiştiren önemli bir merkez haline gelmiş olacak. Şu anda Bilim Çarşamba, başka bir yerde eğitim öğretim faaliyetini devam ettiriyor. Orada sadece Çarşamba’dan değil, farklı ilçelerden Samsun merkezden de gelen öğrencilerimiz var. Çarşamba bilimin üssü, merkezi haline geliyor. Bir taraftan üniversite şehri Çarşamba, bir taraftan bilim merkezi olarak geleceğin bilim insanlarını yetiştiren Çarşamba, bir taraftan da geçmişinde yetiştirdiği evlatlarına; buradaki uçakla birlikte şehit Ümit Özer’e olan vefasını, değerini ödeyen, gelecek nesillere taşıyan Çarşamba. Bunların hepsini çok önemli, birbirinden kıymetli durumlar olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bilim Merkezi 2024’te açılacak

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çalışmaları devam eden Bilim Merkezimiz; 750 metrekare, 2 kat kapalı alanı olan ve son katında da öğrencilerimize ders haricinde kafeterya olarak da hizmet verecek, onların her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa etmeye çalıştığımız bir yer. İnşallah 2024 başlarında onu da faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Burası faaliyete geçtiğinde parkı ile diğer sınıflarıyla beraber, hem planetaryum hem uzay gözlemevini de içinde barındırması ile Türkiye’de tek olacak. Hem Çarşamba’mıza hem bölgemize hem Samsun’umuza, hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah ülkemize, dünyaya hizmet eden, göğsümüzü gururla kabartacak çocuklarımız, gençlerimiz buralarda yetişir” ifadelerini kullandı.