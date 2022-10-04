Çarşamba Belediyesi, ilçedeki fakülte ve yüksek okullara gelen yeni üniversite öğrencilerini karşılayarak, Çarşamba’yı tanıtıyor.

Çarşamba Belediyesi, ilçedeki fakülte ve yüksek okullara gelen yeni üniversite öğrencilerini karşılayarak, Çarşamba’yı tanıtıyor.

Çarşamba Belediyesi, üniversite öğrencilerini “Çarşamba’ya Hoş Geldiniz” standı ile karşılıyor. Öğrenci kenti Çarşamba’da; 3 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Çarşamba Belediyesi, Mustafa Kemal Gündeşdoğdu Kampüsü girişinde kurduğu hoş geldiniz standı ile öğrencileri karşılıyor, Çarşamba’yı tanıtıyor.

Mustafa Kemal Güneşdoğdu yerleşkesinde ev sahipliği yaptığı Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerini, yerleşke girişinde açtığı "hoş geldiniz" standı ile karşılıyor. Stantta öğrencilere Çarşamba tanıtılırken, öğrencilerin talep ve önerileri dinleniyor, sorunları çözüme kavuşturuluyor. Ali Fuat Başgil’in Gençlerle Başbaşa kitabı ve Tarih Boyunca Çarşamba kitabı da standı ziyaret edenlere hediye ediliyor.

İlçenin bir üniversite kenti haline geldiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi’nden İletişim Fakültesi’ne toplamda 3 fakülte, 2 meslek yüksekokuluna ev sahipliği yapıyoruz. Binlerce öğrencimiz, yaşadıkları şehirlerden üniversite öğrenimlerini görmeye kentimize geliyor. Onları en güzel şekilde ağırlamak için çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizlere ailelerinin emaneti. Genç kardeşlerimiz ilçemizde kendilerini yalnız hissetmesinler, her türlü sorunlarında bize kolayca ulaşabilsinler diye biz hep varız. Hem gençlerimize hoş geldiniz demek hem de Çarşambamızı tanıtmak istedik. Hoş geldiniz standımız ile kendilerini karşılıyoruz” dedi.