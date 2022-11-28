Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaz üretimini arttırmak adına Çarşamba Belediyesince başlatılan “Kaz Yetiştiriciliği Kursu” ile vatandaşlara dağıtılan kaz yavruları büyüdü. Kaz yavrusu desteği alan vatandaşlar, belediye sayesinde kaz üretiminin arttığını belirtti.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kaz üretimini arttırmak adına Çarşamba Belediyesince başlatılan “Kaz Yetiştiriciliği Kursu” ile vatandaşlara dağıtılan kaz yavruları büyüdü. Kaz yavrusu desteği alan vatandaşlar, belediye sayesinde kaz üretiminin arttığını belirtti.

Çarşamba Belediyesi ilçede tarım, hayvancılık alanında yatırımlarını sürdürürken hayata geçirdiği projelerle vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi ile Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile 2022 yılı başında hayata geçirilen “Kaz Yetiştiriciliği Kursu” neticesinde; kursa katılan herkese 15 adet olmak üzere toplamda 2 bin kaz yavrusu desteği sağlandı. Çarşamba Belediyesi destekleri ile üretilen ve kursa katılan vatandaşlara teslim edilen kaz yavruları büyüdü ve yumurtlama dönemine girdi. Kaz desteği sağlanan kişilerden, kazlar yumurtlama dönemine girdiklerinde yumurtaların bir kısmı alınarak kuluçkaya yatırılacak ve tekrar açılacak kurslar ile vatandaşlara kaz yavruları dağıtılacak.

Kaz yavrusu dağıtımı devam edecek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mız doğası, tarihi ve kültürel değerleriyle çok önemli bir ilçedir. Bereketli topraklarımızda tarımdan hayvancılığa birçok üretim gerçekleştiriliyor. 2022 yılında başlatmış olduğumuz Kaz Yetiştiriciliği Kursu ile ilçemizde kaz yetiştiriciliğini arttırmayı hedeflemiştik. Neticesini de almaya başlıyoruz. Kaz, etinden tüyüne, yumurtasına birçok alanda kullanılan bir hayvandır. Özellikle fındık tarlalarındaki yabancı otla mücadele bakımından da önemli. Hemşehrilerimize dağıttığımız kazlar büyüdü. Projemize bu yıl da devam etmeyi planlıyoruz. Dağıttığımız kazların yumurtalarının bir kısmını alarak kuluçkaya yatıracağız. Kaz yavrularımızı da tekrardan açacağımız kurslar ile hemşehrilerimize dağıtmış olacağız. Bir nevi ilçemizde bir kaz döngüsü sağlamış oluyoruz” dedi.

“Ticari piyasası yüksek bir hayvan

Kaz üretimi projesinde belediye ile iş birliği içerisinde çalışan Galip Öztoprak, “Bu projemiz sayın Belediye Başkanımız Halit Doğan’ın isteği üzerine, bizim de destek yapabileceğimiz beyan edilerek bir araya gelmemizle oluştu. Kaz yumurtalarımız birinci derece orijinal mask kazı, Alman ırkı. Çok hızlı gelişebilen, çok yumurtlayabilen ve etlik olarak da ticari piyasası çok yüksek bir hayvandır. Proje kapsamında kişi başı 15 ile sınırlı tutmak kaydı ile kaz yavrularını kursiyerlerimize teslim ettik” ifadelerini kullandı.

“200 kaz yetiştirmek istiyorum”

Belediyenin sağladığı kurslar neticesinde kaz yetiştiriciliğine başlayan Arif Aksu ise 200 kaz yetiştirmek istediğini söyledi. Aksu, “Çarşamba Belediyemizin açmış olduğu kurslara katıldım ve oradan kazandığım sertifikayla kaz üretimine başladım. Aldığım kazlar büyüdüler, yumurtlamaya hazırlar. Kaz yetiştirmekten mutluyum. İnşallah 200 tane yamak istiyorum. Kazın suyu, yemi olduktan sonra başka da bir zorluğu yok. Zaten kendisi otlamayla büyüyor. Kazlar, hayvanlar benim ömrümü uzatıyorlar. Sayın Başkanımız Halit Doğan’a vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ben herkese tavsiye ederim kaz yetiştiriciliği yapmasını. Kaz pahalı da bir hayvan, parayla almaya herkesin bütçesi de yetmeyecektir. Çarşamba Belediyemize de Başkanımız Halit Doğan’a da tekrardan teşekkür ediyorum böyle bir proje başlattıkları için” diye konuştu.