Çarşamba Belediyesi, evlenecek çiftlere uzman psikolog ve aile danışmanları eşliğinde ‘Evlilik ve Çift Danışmanlığı’ hizmeti veriyor.

Çarşamba Belediyesi, evlenecek çiftlere uzman psikolog ve aile danışmanları eşliğinde ‘Evlilik ve Çift Danışmanlığı’ hizmeti veriyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni uygulama ile yuva kurmak isteyen çiftler, Çarşamba Belediyesi Danışmanlık Merkezi’ne başvurarak uzman psikolog ve aile danışmanları eşliğinde evlilik ve çift danışmanlığı hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

2019 yılında hizmete geçen Çarşamba Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde, alanlarında uzman psikologlar tarafından, aile danışmanlığı, yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı ve eğitim danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Başkan Doğan: “Her alanda hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz”

Psikolojik danışmanlık hizmetinin de tıpkı diğer hizmetler gibi oldukça önemli ve gerekli olduğunu vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Her alanda hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda belediyemiz Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi hemşehrilerimizin hizmetinde. Uzman psikolog ve aile danışmanlarımız eşliğinde vatandaşlarımızın yanında olarak, onlara destek olmaya devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni uygulama ile yuva kurmak isteyen çiftlerime evlilik ve çift danışmanlığı hizmetini ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu süreçte çiftlerimiz danışmanlık merkezimize başvurabilirler. Biz Çarşamba Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.