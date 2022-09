Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere kırtasiye yardımları ve servisle giden öğrencilere ücret desteği sağlayarak eğitimlerine destek olan Çarşamba Belediyesi, aynı zamanda üniversiteye hazırlanan gençler için TYT-AYT kursları açarak yardımcı kaynak desteği sunuyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere kırtasiye yardımları ve servisle giden öğrencilere ücret desteği sağlayarak eğitimlerine destek olan Çarşamba Belediyesi, aynı zamanda üniversiteye hazırlanan gençler için TYT-AYT kursları açarak yardımcı kaynak desteği sunuyor.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlarken Çarşamba Belediyesi, eğitime yönelik destekleriyle hem velilerin hem de öğrencilere destek sağlıyor. İlçede ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteğinde bulunan Çarşamba Belediyesi aynı zamanda ihtiyaç sahibi öğrencilerin servis ücretlerine de katkıda bulunuyor, lise mezunu öğrencilere yönelik üniversite hazırlık kursları, üniversiteyi kazanan gençlere ise yol ücreti desteği sağlıyor. Bu desteklerin yanı sıra Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençler için hayata geçirdiği internet destek kartı projesi ile gençlere 2 GB internet kartı hediye ediyor. Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Lise mezunu gençler için de üniversiteye hazırlık kursları açan Çarşamba Belediyesi, gençlere yardımcı kitap desteğinde de bulunuyor.

Eğitime desteğin geleceğe destek olduğunu ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öğrenci kenti Çarşamba’mızda, bugünümüzün mimarı, yarınımızın mihenk taşı gençlerimizin eğitimlerine destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek kırtasiye desteğinden gerekse sınava hazırlık kurslarıyla her zaman gençlerimizin, çocuklarımızın yanındayız. İnternete erişimin oldukça önemli olduğu günümüzde genç kardeşlerimize 2 GB’lık internet destek kartı veriyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite sınavına girecek gençlerimiz için hazırlık kursları yapıyoruz. Halk Eğitim Merkezimiz iş birliği ile lise mezunu gençlerimize yönelik açmış olduğumuz TYT-AYT kursları ile gençlerimizin sınava hazırlık süreçlerinde yanlarında olmayı sürdürüyor, yardımcı kaynak desteğinde bulunuyoruz” diye konuştu.

Başkan Doğan, “Geçtiğimiz yıl hazırlık kurslarımıza devam eden 200 gencimizden 104’ü bu yıl üniversiteye başladı. 1 Tıp Fakültesi, 1 Mühendislik Fakültesi, 2 Kara Harp Okulu, 4 Eğitim Fakültesi, 5 İlahiyat Fakültesi, 7 Sağlık Bilimleri Fakültesi, 11 Fen Edebiyat Fakültesi, 14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 11 Sosyal Bilimler M.Y.O., 14 Adalet M.Y.O, 16 Sağlık Hizmetleri M.Y.O, 18 Teknik Bilimler M.Y.O olmak üzere 43 lisans, 61 önlisans olmak üzere toplam 104 öğrencimiz bir yükseköğretim programına yerleşti. Kendilerini bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu sene de gençlerimiz kurslarımızdan verimli bir şekilde yararlanacaklar. Bunların yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimize servis desteği sağlıyoruz. Öğrencilerimizin nitelikli bilgiye ulaşma noktasındaki her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Üniversiteyi kazanan Çarşambalı gençlerimize de yol ücreti yardımı yapıyoruz. Öğrencilerimiz ders aralarında sıcak çorba içsin diye Çarşamba Belediyesi Aşevimize gelen her öğrencimize sıcak çorba ikramı yapıyoruz. Biz her zaman gençlerimizin yanında, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz Sosyal Hizmetler Birimi üzerinden kayıtlarımız devam ediyor, ihtiyaç sahibi ailelerimiz, öğrencilerimiz başvurularını yapabilirler” şeklinde konuştu.

Çarşamba’da okullar yenileniyor

Çarşamba’daki okullarda yenileme çalışmalarının yapıldığını ve çocukların tam donanımlı okullarda eğitimlerine devam edeceklerini belirten Başkan Doğan, “İlçemizde öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni eğitim dönemi öncesinde okullarımızda boya, tadilat, çevre düzenlemesi gibi çalışmaları tamamladık. Ömürlerini tamamlayan ve dönemin koşullarında yetersiz kalan Çarşamba Kocatepe İlköğretim Okulu ve Çarşamba Yeşilırmak İlköğretim Okulu binalarının yapımını tamamlayarak, yeni öğretim dönemine hazır hale getirdik. Böylelikle öğrencilerimiz tam donanımlı okullarda eğitimlerine devam edecekler. Önümüzdeki süreçte 24 derslikli bir ilkokul ve 1 tanesi özel eğitim olmak üzere 6 tane okulöncesi binası kazandıracağız. Böylece ilçemizde 2 olan anaokulu sayımız 8’e çıkmış olacak. Öğrencilerimize, velilerimize, Çarşamba’mıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.