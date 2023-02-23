Samsun’un Çarşamba İlçe Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. İlçeye gelen depremzede vatandaşlara da kucak açan Çarşamba Belediyesi ve vatandaşlar, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönül belediyeciliğini, yardımı, insana ulaşmayı tüm çalışmaların önünde tutan Çarşamba Belediyesi, son olarak Afrika, Sudan’da da su kuyusu açtırdı.

Samsun’un Çarşamba İlçe Belediyesi, tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. İlçeye gelen depremzede vatandaşlara da kucak açan Çarşamba Belediyesi ve vatandaşlar, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Gönül belediyeciliğini, yardımı, insana ulaşmayı tüm çalışmaların önünde tutan Çarşamba Belediyesi, son olarak Afrika, Sudan’da da su kuyusu açtırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Asrın Felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinatör olarak görevlendirildiği Elbistan’a tüm Samsun’dan yardımlar akın akın ulaşmaya devam ediyor. Samsun’un Çarşamba Belediyesi depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri, temizlik araçları ve personeller bölgede çalışmalarına devam ediyor. Çarşamba Belediyesi, Elbistan’da kurduğu aşevi çadırları ile de depremzede vatandaşlara ve yardıma gelen kişilere sıcak yemek ikramında bulundu.

Deprem bölgesinden gelen vatandaşların da maddi, manevi ihtiyaçlarını karşılayan Çarşamba Belediyesi, belediyenin aşevinde hazırladıkları yardım kolilerini ve sıcak yemekleri depremzede vatandaşlara ulaştırıyor. Çarşamba’da 352 depremzede aile, toplamda bin 170 kişi bulunuyor. Deprem bölgesi Elbistan’a Çarşamba’dan 148 yardım tırı ulaştırıldı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’da geçtiğimiz günlerde Elbistan’da incelemelerde bulundu.

Çarşamba Belediyesi yardım elini Afrika’ya da ulaştırıldı. Çarşambalı hayırseverlerle birlikte Afrika, Sudan’da Çarşamba Belediyesi tarafından su kuyusu açıldı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, su kuyusunun açılma görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Afrikalı vatandaşların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi.

“Yaralarımızı birlikte sarıyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambalı hemşehrilerimizin gönüllerinden koparak getirdikleri yardımları deprem bölgesine ulaştırıyor, ilçemize deprem bölgesinden gelen kardeşlerimizi en iyi şartlarda ağırlamaya özen gösteriyoruz” dedi.

Başkan Doğan, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen deprem hepimizi derinden etkiledi. Asrın felaketini tüm Türkiye el ele vererek aşmaya çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız, kimsenin bir şüphesi olmasın. Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı koordinesinde tüm Samsun’umuz, Çarşamba’mız bölgeye tırlar dolusu yardımlarını göndermeye devam ediyor. Kaymakamlığımız, ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever iş insanlarımız ve gönlü güzel Çarşambalı hemşehrilerimizle birlikte Elbistan’a gıda, hijyen, yakacak gibi birçok yardımı ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Meslek lisesi öğrencilerimizin hazırladığı sobalar ve seyyar tuvaletleri de bölgeye gönderdik. Çalışma arkadaşlarımız, iş makinelerimiz bölgede. Çarşamba Belediyesi Aşevimiz, Meşhur Çarşamba Köftecimiz ve BOTAŞ depremzede kardeşlerimiz için bölgedeydi, günlerce vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Biz, gönlü güzel insanların memleketiyiz” diye konuştu.

Çarşamba, depremzedelere kucak açtı

Çarşamba’da 352 depremzede ailenin bulunduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde depremden etkilenen bin 170 kardeşimiz bulunuyor. Çarşambalı kardeşlerimiz, depremzedelerimize kucak açtı. Maddi, manevi her anlamda depremden etkilenen kardeşlerimizin yanındayız. Depremden etkilenen kardeşlerimizi, belediyemiz psikologları tek tek ziyaret ederek psikolojik destek sağlıyor. Belediyemiz aşevinde hazırlanan yemekler, öğretmenevimizde kalan depremzedelerimize 3 öğün ulaşıyor. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz için de çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Bu süreci çocuklarımızın en sağlıklı biçimde atlatabilmesi için çalışıyoruz. Bugünlerimizi el birliği ile atlatacağız. Rabbim birliğimizi daim etsin” şeklinde konuştu.

Afrika’ya su kuyusu

Gönül belediyeciliğini ön plana alan ve birçok yardım faaliyetinde en ön safta bulunan Çarşamba Belediyesi, bu sefer de Afrika’da su sıkıntısı çeken vatandaşlar için su kuyusu açtırdı. Afrika’da su kuyusu açtıklarını sosyal medya hesaplarında duyuran Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan paylaşımında, “Bir yudum su, bir hayır dua. Meşhur Çarşamba Köftecisi Mustafa Şahin vesilesiyle Çarşamba Belediyesi Su Kuyusu Hayratımız, Afrika, Sudan’da açıldı.. Rabbim niyetimizi kabul etsin” ifadelerine yer verdi.