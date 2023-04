Çarşamba Belediyesi vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlamayı sürdürüyor. Merkezde uzman klinik psikolog, aile danışmanları ve uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde vatandaşlara danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Çarşamba Belediyesi her alanda olduğu gibi psikolojik destek alanında da vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Çarşamba Belediyesi, Psikolojik Danışmanlık Merkezinde vatandaşlara uzmanlar eşliğinde aile ve toplum hizmetleri ile eğitim danışmanlığı hizmeti veriliyor. Her yaş grubundan insana hizmet veren merkezden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Çarşamba Belediyesi vatandaşlara daha iyi şartlarda hizmet sağlayabilmek adına Psikolojik Danışma Merkezi yeni verinde hizmet veriyor. Merkez; Orta Mahalle, Dr. Ata Giritli Caddesinde (eski YEDAŞ binası 1. kat) bulunuyor. Psikolojik Danışmanlık Merkezinde; Aile ve Toplum Hizmetleri ile Eğitim Danışmanlığının yanı sıra DENEYAP Atölyeleri de bulunuyor.

“Terapi, danışan odaya ilk adımını attığında başlar”

Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı Utku Türkmeneri ruh sağlığının beden sağlığı kadar önemli olduğunu vurgulayarak, “Biz Çarşamba Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak danışanlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermeyi, yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Her yaş grubundan insana hizmet burada psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Danışanlarımız; psikiyatristlerin veya okullardaki psikolojik danışman veya rehber öğretmenlerin yönlendirmesi ile ya da bireysel talepleri ile bizlere ulaşıyor. Terapi, danışan odaya ilk adım attığında başlıyor. Biz de danışanlarımız ile görüşmelerimiz doğrultusunda program program konuları ayırarak danışmanlık hizmeti veriyoruz. Örneğin; ihmal ve terk, iş ve işsizlikle ilgili problemler, sosyal çevre ile ilgili problemler, çocukluk çağında yaşanılan olumsuz durumlar ile ilgili problemler, akrabalar ile ilgili problemler, psikososyal durumlarla ilgili problemler gibi ya da yaşam, yönetim güçlüğü ile ilgili problemler olarak adlandırdığımız tükenme vb. durumlara göre programlara ayırarak, kişinin ihtiyacına yönelik ilerleme sağlıyoruz. Psikolojik destek almak isteyen vatandaşlarımız bizlere başvurabilirler” dedi.

Her yaş grubundan insana danışmanlık hizmeti veriliyor

Çarşamba Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde 4 yıldır çalışan Uzman Klinik Psikolog Samet Semiz, “Biz burada her yaştan danışanımıza ücretsiz olarak psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Çocuk, ergen, yetişkin gibi birçok gruba; depresyon, anksiyete, obsesif kompulsif bozukluk (OKB), gibi birçok psikolojik sorunlarla ilgili psikoterapi hizmeti sağlıyoruz. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından depremin yaralarını sarmak için ilçemizde bulunan depremzedelerimize de psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdik. Danışanlarımız merkezimize gelerek ücretsiz olarak danışmanı hizmeti alabilirler. Bunların haricinde okullarda da seminerler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilere ve velilere yönelik olarak sınav kaygısı, verimli ders çalışma tekniği yada akran zorbalığı gibi alanlarda seminerler yapıyor; danışanlarımızın hangi alanda ihtiyaçları varsa o alanda psikolojik danışmanlık hizmeti sağlıyoruz” diye konuştu.

Eğitim Koordinatörlüğü Birimi, Çarşamba’daki tüm öğrencilerin yanında

Çarşamba Belediyesi Eğitim Koordinatörlüğü Biriminden Uzman Psikolojik Danışman Seda Ertuğrul Hacıoğlu, “Çarşamba’daki öğrencilerin eğitimi ile ilgili her türlü sürece dahi oluyor; ilkokuldan KPSS’ye hazırlanan öğrenci grubuna ve velilere danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak vatandaşlarımızın her alanda olduğu gibi eğitim yaşamlarında da tüm ihtiyaçlarını giderme konusunda yanlarındayız. Bu kapsamda Eğitim Koordinatörlüğü Birimi olarak danışan vatandaşlarımız ile özel olarak ilgileniyor ve eğitim yaşamlarında bir rehberlik rolü üstleniyoruz. Öğrencilerimizin başarısız olduğu ve tıkanıklık yaşadığı noktaları belirliyor hedeflerine uygun planlamaları yapıyoruz. Her öğrenci özeldir algısıyla hareket ediyor ve öğrencilerimize uygun bireysel ders çalışma programı hazırlıyoruz. Çarşamba belediyesi olarak öğrencilerimize uyguladığımız deneme sınavlarının takibini yapıyor ve başarı grafiğini çıkarıyoruz. Öğrencilerimize sınav kaygısını gidermede ya da hedeflerini belirlemede güçlük yaşamaları durumunda da yanlarında oluyoruz. Ailelere, evlatlarına bu süreçte nasıl destek olabilecekleri yönünde rehberlik sağlıyoruz. Tercih dönemlerinde üniversitelerle öğrencilerimiz arasında köprü oluyor, hedeflerine yerleşmelerine yardımcı oluyoruz. Çarşamba Belediyemizin Eğitim Koordinatörlüğüne tüm öğrencilerimiz ve ailelerini davet ediyor hizmetlerimizden faydalanmalarını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.