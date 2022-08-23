Çarşamba Belediyesi kuşların ve sokak hayvanlarının dostu Celal ile Eşoba’nın isimlerini onları besleyip su içirdikleri alana verdi.

Çarşamba Belediyesi kuşların ve sokak hayvanlarının dostu Celal ile Eşoba’nın isimlerini onları besleyip su içirdikleri alana verdi.

Çarşambalıların sevdiği, kağıt toplayıcısı Celal Sarı ile halk arasında Eşoba diye bilinen ayakkabı boyacısı Mehmet Gözükara yıllarca Abdullah Paşa Meydanı’ndaki ATM’lerin bulunduğu kısımda kuşları ve sokak hayvanlarını besleyip su verdiler. Sıkça bir araya da gelen ikili sohbet eder ve insanlara kuşları ve sokak hayvanlarını beslemelerini önerirlerdi. Kendilerine, "Yemleri, yiyecekleri ve suları nasıl alıyorsunuz?" sorusuna Celal Sarı, "Kendi paramızla, bazen de yardım edilen paralarla alıyoruz" diyordu.

Besledikleri alanda isimleri ve yüzleri yaşayacak

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın talimatıyla bu alana artık “Celal-Eşoba, Mekanın Sahipleri, Güvercin Parkı" adı verildi. Asılan tabelada ise ikisinin fotoğrafı kullanılarak adları ve simaları da ölümsüzleştirildi. Başkan Doğan, "Değerli büyüklerimiz Eşoba ile Celal Sarı Çarşambamızın ve bizlerin sevdiği insanlardı. Bu anlamda bir değerdiler. Kocaman yürekleriyle, onların besledikleri kuşlar ile sokak hayvanlarının bulunduğu alanda artık her iki değerimizin isimleri, yüzleri ölümsüzleşecek ve yaşayacak" dedi.

Çarşamba’nın, sıkça Abdullah Paşa Meydanı’nda ve Emirgan Parkı’nda güvercinler ile sokak köpeklerinin yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılamasıyla tanınan Celal Sarı, ölmeden önce mezarını yaptırmıştı. Sarıcalı Mezarlığı`nda anne ve babasının mezarının yanı başında bulunan alana kendisine ait bir mezar hazırlayan Celal Sarı, hayata veda ettikten sonra ailesinin yanına defnedilmeyi vasiyet etmişti. Hayatını kağıt toplayıcılığıyla kazanan ve tekerlekli sandalyede yaşayan babasına da bakan Celal Sarı, 2018 yılının ocak ayı sonunda hayatını kaybetmiş ve vasiyeti yerine getirilerek ailesinin yanına defnedilmişti.

Halk Arasında Eşoba takma adıyla bilinen Mehmet Çetin Gözükara da bu yılın Temmuz ayı sonunda vefat etti. Hayatını ayakkabı boyacılığı yaparak kazanan Eşoba aynı Celal Sarı gibi güvercinleri ve sokak hayvanlarını besleyip onlara su verirdi. Kendine ait üslubuyla konuşan Eşoba’da halk arasında çok sevilirdi.