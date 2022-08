CarrefourSA, iş dünyasının prestijli ödüllerinden 2022 Stevie Awards’ta, 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz ödül kazandı.

Organize perakende sektörünün önde gelen markalarından CarrefourSA, küresel anlamda iş dünyasının prestijli organizasyonları arasında yer alan Stevie Awards tarafından bu yıl da ödüllendirildi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin işitme engelli çalışanlar için tasarladığı “Ellerin Sesi” projesi Stevie Awards for Great Employers yarışmasında “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık” kategorisinde bronz ödüle layık görülürken, ambalaj atığını azaltmak ve israfı önlemek amacıyla oluşturduğu projesi “Kendi Kabınla Gel” projesi ise, 19. Stevie International Business Awards’ta “Yılın İletişim ve Halkla İlişkiler Kampanyası - Çevre” kategorisinde gümüş ödülü almaya hak kazandı.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, müşteri deneyimi ekibinin 2021 yılında başlattığı ve “Müşterinin Sesi (Voice of Customer)” çatısı altında yürüttüğü projelerle de 4 ayrı ödülün sahibi oldu.

Yılın şirketi kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü

“Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Ekibi” (Customer Service Team of the Year) ve “Müşteri Memnuniyetinde Başarı” (Achievement in Customer Satisfaction) kategorilerinde altın ödülün sahibi olan zincir market, “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı (Customer Service Department of the Year) ve “Tüketici Servisleri” (Product & Service Categories - Consumer Services) kategorilerinde de gümüş ödül kazandı. CarrefourSA ayrıca “Yılın Perakende Alanında En İyi Şirketi” (Company of the Year - Retail - Large) kategorisinde gümüş ödül kazandı.

“Bu ödüller, vizyonumuzun ve kararlılığımızın en güçlü göstergesi”

“Doğrusu CarrefourSA’da” diyerek tanımladıkları yeni nesil market anlayışlarının, operasyonel mükemmeliyetin ötesinde sürdürülebilirlik konusunda da çok ciddi bir kararlılığı vurguladığını ifade eden CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Aldığımız bu ödüller, bu konudaki kararlılığımızın ve ortaya koyduğumuz vizyonun en güçlü göstergesi. Her yıl 12 binin üzerinde başvurunun değerlendirildiği Stevie Awards bünyesinde, en çetin rekabetin yaşandığı kategorilerde 7 ödüle layık görülmek, bu çabalarımızın uluslararası alanda da fark edildiğinin ve takdir edildiğinin ispatı. Bu ödüllerin verdiği güçle, yolumuza daha güçlü şekilde devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde, aynı heyecan, motivasyon ve inançla ülkemizi ve dünyayı kapsayıcı, öncü, örnek projelerle tanıştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Markanın sürdürülebilirlik yaklaşımının çatısını oluşturan “Yaşam İçin Doğrusu” sloganından yola çıkarak geliştirdiği “Kendi Kabınla Gel” projesi ise ambalaj atığını azaltmayı ve israfı önlemeyi amaçlıyor. Proje kapsamında zincir market, müşterilerine, evlerinde kullandıkları kaplar veya torbalar ile kuru gıda, taze sebze-meyve, kasap, kuruyemiş, şarküteri ve unlu mamul reyonlarından alışveriş seçeneği sunuyor. Böylece şirket, ambalaj atığının en aza indirilmesine destek olurken müşterilerini ihtiyaçları kadarını almaya teşvik ederek gıda israfının da önüne geçilmesini sağlıyor.