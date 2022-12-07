Doğal ve organik öz markalı ürün ailesini büyütmeye devam eden CarrefourSA, uluslararası standartlar çerçevesinde üretilen yeni ürünü BIO organik sirkeleri satışa sunduğunu duyurdu.

Doğal ve organik öz markalı ürün ailesini büyütmeye devam eden CarrefourSA, uluslararası standartlar çerçevesinde üretilen yeni ürünü BIO organik sirkeleri satışa sunduğunu duyurdu.

Türkiye’de yerel üreticilerin desteklenmesi ve markalaşması yolunda uzun yıllardır çalışmalarına devam eden CarrefourSA, öz markalı ürünleriyle uzak yakın demeden coğrafi işaretli ürünleri ve Türkiye’nin lezzetlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, organize perakende sektörünün öncülerinden CarrefourSA, yeni ürünü BIO organik sirke çeşitleriyle öz markalı ürün ailesini büyütmeye devam ediyor. Markanın güvencesiyle raflarda yerini alan BIO markalı üzüm, alıç ve elma sirkeleri, üretim sürecinde organik meyveler kullanılarak yüzde 100 doğal fermantasyon yoluyla elde ediliyor ve Organik Tarım Kanunu’na uygun olarak sertifikalandırılıyor. 500 ml’lik cam şişelerde sunulan organik sirkeler, uluslararası standartlarda marka tarafından denetlenen tesislerde üretiliyor.