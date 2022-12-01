Organize perakende sektörünün önde gelen markalarından biri olan CarrefourSA, “Doğrusu CarrefourSA’da” söylemi çatısı altında ‘Yaşam İçin Doğrusu’ adına hayata geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Şirket, öz markalı cam şişede su satışına başladı.

Organize perakende sektörünün önde gelen markalarından biri olan CarrefourSA, “Doğrusu CarrefourSA’da” söylemi çatısı altında ‘Yaşam İçin Doğrusu’ adına hayata geçirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Şirket, öz markalı cam şişede su satışına başladı.

Türkiye’de 2023 yılında 30’uncu yılını kutlayacak olan CarrefourSA 43 ilde, 850’den fazla mağazası ve 11 binden fazla çalışanıyla tüm çalışma alanlarında ‘doğrusu’nu hayata geçirmeye devam ediyor. Doğayı merkezine alan dev bir ekosistemle faaliyetlerini sürdüren şirket, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında öz markalı cam şişede su satışına başladı.

Tek kullanımlık plastik ambalaj kullanımının azaltılması hedefleniyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl 400 milyon ton plastik atık doğaya bırakılıyor. Bu atıklar içindeki plastik şişelerin ise yalnızca yüzde 30’u geri dönüştürülebiliyor. Cam, yüzde yüz ve sonsuz kez geri dönüştürülebilen bir malzeme olmasının yanı sıra içerisindeki ürünle etkileşime girmemesi, yapısında zararlı kimyasal içermemesi, içeriğini sızdırmayan ve doğal bir yapıya sahip olmasıyla tüketiciler için de en güvenilir ambalaj malzemelerinden biri olarak tanımlanıyor. Hem çevre hem de müşterileri için her zaman ‘doğrusu’nu yapmak üzere çalışan şirketin satışa sunduğu öz markalı cam şişe suları, Sapanca dağlarının doruğundaki kaynağından geliyor. Hiçbir aşamasında el değmeden şişelenen sular için uluslararası standartlara uygun şekilde denetlenen tesislerde dolum yapılıyor. 7.9 pH derecesi, yumuşak tadı ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken CarrefourSA markalı sular, 33 ml ve 75 ml’lik şişelerde satışa sunuluyor.

Öz markalı ürün ailesi büyüyor

Şirketin bugün itibariyle CarrefourSA markasıyla müşterilerine sunduğu 500’den fazla öz markalı ürün var. Bu ürünlerin hepsi Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan yerel üreticilerin emekleri ve şirketin güvencesiyle raflarda yerini alıyor. Şirket, hayata geçirdiği projelerle enerji verimliliğinden gıda kaybına kadar pek çok alanda tasarruf sağlarken, müşterilerinin tüketim alışkanlıklarında sağladığı değişikliklerle de yaşam için ‘doğrusu’nu yapmayı amaçlıyor. Şirket, öz markalı cam şişe su ile çok kolay ve hızlı tüketilen kullan at ürünleri yerine müşterilerini cam şişe kullanımına teşvik ederek, tek kullanımlık plastik ambalaj atığının azaltılmasını hedefliyor.