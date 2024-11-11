CarrefourSA, Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu çatısı altında hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi iş birliğiyle CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ni açtı.

CarrefourSA, Sabancı Topluluğu çatısı altında hayata geçirilen Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi iş birliğiyle CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ni açtı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Nuh Zafer Cantürk, Sabancı Holding Finans Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Köstem ve CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı törenle kapılarını açan teknoloji ve etki merkezinden, teknoloji fakültesinde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, araştırmacılar ve girişimciler yararlanabilecek.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk “Ülkemizi ve gençlerimizin kariyerini ve önemsiyoruz. Bu yüzden katma değerli işlere imza atmayı kendimize amaç edindik. Her türlü bilimsel, teknolojik gelişmeye zemin hazırlayacak alt yapı ve araştırma iklimini yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyor ve iş birliklerimizi her geçen gün artırıyoruz. Bugün de global bir marka olan ve ülkemizde de özellikle Sabancı grubu ile birleştikten sonra hizmet ağını genişleten CarrefourSA ile önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, gençlere değer veren ve onların potansiyellerini keşfederek kendilerini gerçekleştirmeleri için yatırımların belki de en kıymetlilerinden biri üniversitemizde açılan ‘CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi’dir. Bu merkez sayesinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmaları olanaklı hale gelecek. Bu merkez sayesinde, öğrencilerimiz teknoloji alanında eğitimler alarak, bilgi ve becerilerini artıracak, yenilikçi AR-GE projeleri geliştirecek. Bunun sonucunda sektör ile akademi arasında kurulan köprülerimiz daha da güçlenecek” dedi.

“Bu merkez beyin göçünü beyin gücüne dönüştürme hedefimizi yansıtan önemli bir adım”

Açılışta konuşan Sabancı Holding Finans Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Köstem, “Sabancı Holding CEO’muz Cenk Alper öncülüğünde ‘beyin göçünü beyin gücüne’ dönüştürmek üzere Sabancı Gençlik Seferberliği projemizle Türkiye’nin dört bir yanında Teknoloji ve Etki Merkezleri açıyoruz. Şirketimiz ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi iş birliğiyle açılışını gerçekleştirdiğimiz 3’üncü merkezimiz olan CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi, bu uzun soluklu seferberliğin en somut örneklerinden biri” dedi.

Atatürk’ün ’Bütün ümidim gençliktedir’ sözünden ilham aldıklarını söyleyen Köstem şöyle devam etti: “Sabancı Topluluğu’nun vaadi olan ’Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ vizyonunu gerçekleştirmek için gençlerimize duyduğumuz bu inancı her adımda pekiştiriyoruz. Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye’nin dört bir yanına yaydığımız Sabancı Teknoloji ve Etki Merkezleri aslında Cumhuriyet değerlerimizin günümüzdeki iz düşümleri. Gençlere inanmak, onlara sonuna kadar güvenmek, sürekli ilerlemenin izinde olmak bu merkezlerin ardındaki düşüncenin temelini oluşturuyor. Gençlerin bilgiyle donatıldığı, yenilikçi projelerle desteklendiği bu merkez, geleceğe umutla bakan ve beyin göçünü beyin gücüne dönüştürme hedefimizi yansıtan önemli bir adım.”

Gençlerin üretici fikirlerini destekleyecek

CarrefourSA’nın gençlik vizyonunu üç önemli temel değer üzerine kurduklarını aktaran CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Yaşam için Doğrusu vizyonuyla çalışan CarrefourSA’nın bu değerlerini yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık oluşturuyor. Bu değerlere sadık kalarak, gençlerin üretici fikirlerini destekleyen, sürdürülebilir bir gelecek için onlarla çalışan ve kapsayıcı bir ortamı teşvik eden bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. 30 yılı aşkın süredir Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize hizmet sunarken, sadece bir perakende markası olmanın ötesinde, üreten, teknolojiyle gelişen ve Türkiye’ye değer katan bir yapıya sahibiz. Dijitalleşmenin ve teknolojinin gücünü iş yapış şeklimize entegre ederek gençlerin enerjisi ve yenilikçi düşünce tarzını destekliyoruz. Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi iş birliğiyle kurduğumuz CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi ile dijital çözümler üretip yeni teknolojileri işlerimize entegre ediyor, gençlere bu alanda gelişim ve katkı fırsatları sunuyoruz. Sabancı Topluluğu’nun başlattığı Gençlik Seferberliği projesiyle, gençlerin potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkarmak ve onlara fırsatlar sunmak için önemli bir adım atıyoruz. Şirketimizin bu vizyonunda yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temel değerlerimizi oluşturuyor. Bu değerlere sadık kalarak, gençlerin üretici fikirlerini destekleyen, sürdürülebilir bir gelecek için onlarla çalışan ve kapsayıcı bir ortamı teşvik eden bir şirket olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ odaklı teknolojilere odaklanacak

Yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA Teknoloji ve Etki Merkezi’nde, gençlerin profesyonellerle bir araya gelerek teknoloji ve dijital dönüşüm odaklı projeler üzerinde çalışmalar yapması hedefleniyor. Merkezde, yazılım mimarisi, yapay zekâ dönüşümleri, veri analistliği, büyük veri yaklaşımları, ABAP programlama, Python ve derin öğrenme, RPA (Robotik Süreç Otomasyonu), Agile (Çevik) proje yönetimi ve Scrum gibi alanlarda eğitimler sunulacak. Ayrıca, dijital medya okur yazarlığı eğitimleriyle gençlerin medya okuryazarlığı yetkinlikleri artırılacak. Şirket, bu merkez aracılığıyla sektördeki dinamiklerle iş hayatına giriş fırsatları, yeni nesil market anlayışına uygun proje geliştirme olanakları ve yapay zeka odaklı projelerle deneyim kazanma imkanları sunarak, gençlerin gelişimini desteklemeyi ve sürekli öğrenme kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.