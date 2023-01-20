Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sahil yolunda karşıya geçmeye çalışan Ömer Faytoncu’ya (63) çarptıktan sonra otomobili bırakıp kaçan doktor K.E.B. polis ekiplerince 24 saat geçmeden yakalandı. Faytoncu olay yerince hayatını kaybederken adliyeye sevk edilen Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesinde doktor K.E.B. tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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