Gaziantep’te bir vinç sürücüsü çarptığı duvarın üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi Nakliyatçılar Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Günbaş (52), kullandığı vincin çarpması sonucu duvar devrildi. Günbaş, devrilen duvarın altında kalan araçta sıkışarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Günbaş’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.