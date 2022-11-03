DÜZCE (İHA) – Düzce’de refüje çıkan ve çarptığı aydınlatma direği üzerine devrilen otomobildeki 3 kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’de refüje çıkan ve çarptığı aydınlatma direği üzerine devrilen otomobildeki 3 kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde D-655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Y. idaresindeki 81 FJ 176 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Feci kazada otomobilin üzerine çarptığı aydınlatma direği düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Levent Y. ile Hayrettin K. ve Esra K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.