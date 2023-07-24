Tokat’ta iki aracın karıştığı kazada bir araç 35 metre sürüklenirken, araçlarda bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gümenek köyü mevkiinde bulunan kavşakta çift taraflı olarak gerçekleşti. Tokat’tan Turhal istikametine gitmekte olan İ.E. idaresindeki Audi marka 34 KS 6000 plakalı araç, tali yoldan döner kavşağa geçmekte olan Hasan Işık (58) idaresindeki Opel marka 60 ACB 729 plakalı araca yandan çarptı. Çarpışma sonucunda İ.E. idaresindeki araç Hasan Işık (58) idaresindeki aracı 35 metre sürükledi. Kaza sonucunda araçlarda bulunan İ.E., T.K., İ.K., T.D. ve D.M. isimli kişiler yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Tokat Devlet Hastanesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi’ne kaldırdı. Durumu ağır olarak Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Işık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.