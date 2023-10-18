Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında; motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek aracın üzerinden savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.