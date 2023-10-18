Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Çarpışma sonrası motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi hayvan pazarı mevkiinde meydana geldi. Otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında; motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası motosiklet sürücüsünün dengesini kaybederek aracın üzerinden savrulduğu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.