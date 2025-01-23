Hatay’da kamyonetle çarpışan otomobilin motor kısmının alevlere teslim olmasıyla araçta bulunan vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde yaşandı. Volkswagen marka otomobil, cadde kesişiminde kamyonetle çarpıştı. Çarpışmayla otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu ve sürücü ve araçta bulunan vatandaşlar panik yaşadı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kaza sonrası araçlarda hasar oluşurken, kazada yaralanan olmadı. Kaza anı ve aracın alev alev yanması çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.