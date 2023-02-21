Isparta’da çarpışma sonucu uçuruma düşen otomobillerde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Isparta’da çarpışma sonucu uçuruma düşen otomobillerde bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Isparta-Antalya karayolu Dereboğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametine giden 34 FTK 971 plakalı Salman Ünlüsoy’un (26) kullandığı otomobille Özkan Göçer (33) idaresindeki 07 AKS 527 plakalı araç çarpıştı. Yoldan çıkan iki araç uçurum kenarındaki ağaçları devirerek dere yatağına uçtu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonucunda Özkan Göçer’in kullandığı araçta bulunan Gamze Kılınç (28) ise olay yerinde feci şekilde can verdi. Yaralı Salman Ünlüsoy ve Özkan Göçer ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özkan Göçer hastaneye götürüldüğü esnada ambulansta hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan diğer araç sürücüsü Salman Ünlüsoy’un ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.