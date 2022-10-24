Çorum’un İskilip ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çorum’un İskilip ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolu Hacıbey köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İskilip istikametinde seyir halinde olan, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da yol kenarında bulunana tarlaya uçtu. Kazada araçlarda bulunan A.K., M.Y., A.O.Y., Y.Y., T.Y. ve M.E.E. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.