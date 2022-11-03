Diyarbakır’da bir pikap ve otomobilin çarpışarak şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da bir pikap ve otomobilin çarpışarak şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Ovabağ mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 01 EBA 12 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da şarampole uçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan iki araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı, kazayla ilgili güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.