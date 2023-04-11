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Oyuna girdikten sonra etkili bir performans ortaya koyan Mane 90+9. dakikada İlhan Parlak’ın asistinde topu ağlara gönderdi ve skoru tayin eden isim oldu. Attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Carlos Mane ligdeki dördüncü golünü attı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Ümraniyespor’u 3-1 yenen Kayserispor’da oyuna sonradan giren Carlos Mane 1 gol kaydetti. Son haftalarda ortaya koyduğu performans ile dikkat çeken Portekizli oyuncu, Ümraniyespor karşılaşmasının 73.dakikasında Mario Gavranovic’in yerine görev aldı.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un futbolcusu Carlos Mane, Ümraniyespor maçında attığı golle bu sezon ligde 4. golünü kaydetti.

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