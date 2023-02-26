Carlos Mane bu sezon ilk golünü İstanbulspor’a atarken ikinci golünü ise Giresunspor’a atmanın sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 yenen Kayserispor’da Carlos Mane sergilediği performans ve attığı golle taktir topladı. Maçın 6. dakikasında Miguel Cardoso’nun pasını iyi değerlendiren ve topu ağlarla buluşturan Carlos Mane, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Son 3 maçta 2 gol atan Carlos Mane, sarı kırmızılı forma altında attığı gol sayısını 2’ye yükseltti.

Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor’un kanat oyuncusu Carlos Mane, Giresunspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. golünü kaydetti.

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