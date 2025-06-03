SASKİ, şehrin simgesi Çark Deresi’nde 20 kişilik ekip ile temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte dere kenarında sosyal hareketliliğin artması ve dökülen polenler nedeniyle dere içerisine biriken atık maddeler toplandı. Dere kenarında uzayan yabani otlar ise biçilerek sinek oluşumunun önüne geçildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi kenarında ve içerisinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Bir yandan dere kenarında uzayan yabani otlar biçilirken diğer yandan ise dere içine atılan atık maddeler toplandı. 20 kişilik ekibin gerçekleştirdiği çalışma ile Çark Deresi adeta bayram tatiline hazır hale getirildi. Polen ve çöplerin toplandığı dere yatağı ise görünümü ile şehrin simgesine yakışır hale geldi. Akşam saatlerinde kapakların açılması ile durağan su ise yerini Sapanca Gölü’nden gelecek temiz suya bırakacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlı mevsimi geride bırakmamız ve hava sıcaklıklarının artması ile su kaynaklarımızın sağlığına gösterdiğimiz özeni ileri seviyeye taşıdık. Şehrimizin sosyal ve tarihi değeri ile önemli simgesi haline gelen Çark Deresi’nde de bu kapsamda rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Dere kenarına ve içerisine atılan çöpleri rutin olarak toplamamıza rağmen maalesef bu konuya hassasiyet göstermeyen vatandaşlarımızın attığı atık maddeler kirliliğe yol açıyor. Doğası, su kaynakları, tarihi değerleri ve geleceği ile bu şehir hepimizin. Hepimizin olan Sakarya’nın bugünü ve geleceği için endişemiz ortak olmalı" ifadelerine yer verildi.