Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çark Deresi içinde ve kenarında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çark Deresi içinde ve kenarında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Çark Deresi içerisinde ve etrafında hummalı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre yeni kazandırılacak olan ‘Çınarlı Vagon Kıraathanesi’ mevkiinde gerçekleşen çalışmalarda kötü koku ve çirkin görüntüye sebep olacak her türlü atık toplandı. Dere içerisinde ise özel uçlu iş makinesiyle canlıların yaşantısına hassasiyet gösterilerek temizlik yapıldı. Çark Deresi’nde gerçekleşen temizlik çalışmalarının yanı sıra çevreci belediyecilik anlayışından ödün vermeyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sapanca Gölü etrafına bırakılan atıkları da topladı. Rutin şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, “Su kaynaklarının ve çevrelerinin temiz tutulması için gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Hem doğada yaşayan canlıların hem bizlerin sağlığının etkilenmemesi için vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Lütfen atık maddeleri su kaynaklarına ve etrafına bırakmayınız” ifadeleri kullanıldı.